Війна в Україні переходить у наступну фазу і можуть постраждати інші країни - Науседа

Литовський лідер наголосив, що "потрібні дуже чіткі дії з боку НАТО".

Після вибуху ракети на території Польщі НАТО має посилити протиповітряну оборону на східному фланзі та активізувати постачання систем ППО Україні.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляють польські ЗМІ.

Науседа заявив, що інцидент у Пшеводові показав, що "війна в Україні переходить у наступну фазу".

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"Війна в Україні переходить у наступну фазу", - наголосив він.

За словами литовського лідера, це означає, що можуть постраждати країни, які не беруть безпосередньої участі у війні, і що атаки Росії на цивільну інфраструктуру наближаються до західних кордонів України.

"На жаль, ми не можемо виключити, що це може статися і в моїй країні, у Польщі чи в інших країнах на східному фланзі НАТО. І я говорю не тільки про системи ППО в НАТО, я говорю про системи ППО для України", - сказав президент Литви, говорячи про ракетний інцидент у Польщі.

Литовський лідер наголосив, що "потрібні дуже чіткі дії з боку НАТО". На його думку, "найкращі інструменти, які можна використати в цій ситуації, це передусім посилити безпеку східного флангу шляхом надання більшої кількості систем ППО".

Після падіння ракети у Польщі Литва підвищила рівень готовності своїх підрозділів протиповітряної оборони, а Рада державної оборони на чолі з президентом вирішила прискорити закупівлю систем ППО середньої дальності.

Ракетний інцидент у Польщі

Нагадаємо, 15 листопада у польському Пшеводуві, що на кордоні з Україною, впала ракета, у результаті чого загинули двоє людей. Того ж Росія масовано обстріляла Україну, зокрема обʼєкти енергетичної інфраструктури.

За даними польського міністра юстиції, на місці вибуху начебто виявили залишки ракети С-300, яка є на озброєнні російської та української армій.

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Влада Польщі і американські чиновники, попередньо, говорять, що ця ракета могла бути випущеною з української ППО задля збиття російської ракети.

Своєю чергою, президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що інцидент із ракетами не був нападом на країну, а найімовірніше, – "нещасним випадком".

Утім, він допустив, що на території Польщі можуть повторитися різного роду нещасні випадки внаслідок війни, яка точиться в Україні.

Натомість президент України Володимир Зеленський переконує, що ракета не була українською.

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