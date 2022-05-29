Війна в Україні переросла в затяжний конфлікт, а Путін має намір захопити Донбас - ЗМІ

Кремль, хоч і зазнав принизливих поразок під Києвом та за межами північних міст, але намагається завоювати увесь український Донбас.

Війна в Україні, яку розпочала РФ на чолі з диктатором Путін, триває майже 100 днів, але і досі не зрозуміло, хто переможе.

Про це пише The Times.

Видання зауважує, що Збройні сили України провели надзвичайно успішну динамічну оборону.

"Після майже ста днів війни російський наступ на Україну нарешті починає виглядати більш злагодженим, якщо ще не стратегічно мудрим чи стійким. Російські війська забезпечили сухопутний міст між регіоном Донбасу та Кримом, який українцям буде важко звільнити, хоча росіянам так само важко вгамуватися. І після принизливих поразок під Києвом та за межами північних міст Кремль відкрито зобов’язався завоювати весь Донбас — Луганську та Донецьку області", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як зауважує The Washington Post, спроба Путіна розгромити Україну зазнала невдачі, і війна переросла в затяжний конфлікт, який, можливо, забрав життя стільки ж російських солдатів, як і дев’ятирічна війна Радянського Союзу в Афганістані.

"Москва намагалася применшити ці втрати, але невдачі на полі бою викликали питання. Ознаки опору наростають. Російський військовий суд цього тижня за закритими дверима постановив, що 115 військовослужбовців Нацгвардії були правомірно звільнені за відмову брати участь у вторгненні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, дружини та матері російських окупантів агітують їх писати рапорти на звільнення.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.