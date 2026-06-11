Війна в Україні перетнула "межу" Першої світової: що означає новий антирекорд Європи

Війна в Україні триває довше за Першу світову

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Війна в Україні триває довше, ніж Перша світова. 11 червня 2026 року розпочалася 1569-та доба повномасштабної війни — тепер війна в Україні триває офіційно довше за Першу світову. Перша світова війна тривала 1568 днів — трохи більше як 4 роки.

Про це пише Xataka.

Війна в Україні триває довше за Першу світову

Російські окупанти думали, що захоплять Україну за лічені дні, однак учора, 10 червня 2026 року, тривалість повномасштабної війни в Україні перевищила Першу світову війну. У Першій світовій загинули близько 20 мільйонів людей та припинили існування чотири імперії, включно з Російською.

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Більш віддаленим історичним рубежем залишається Друга світова війна, яка тривала 2194 дні, тобто 6 років та 1 день.

Те, що Кремль планував як бліцкриг, перетворилося на найдовше збройне протистояння в Європі за останнє століття, де сучасні технології поєднуються з окопною рутиною минулого.

У 1914 році європейські військові йшли на фронт із переконанням, що бойові дії завершаться «до Різдва». Проте Перша світова війна затягнулася на понад чотири роки, докорінно змінивши політичну карту континенту.

Схожий прорахунок продемонстрував і Кремль у лютому 2022 року. Розраховуючи на швидке захоплення Києва та зміну українського уряду за лічені дні, Росія натомість розв’язала тривалий конфлікт.

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Як німецький наступ на Париж у 1914 році, так і російський кидок на Київ у 2022-му майже досягли мети, але зрештою були зупинені оборонцями та відкинуті. Після провалу маневрової фази обидва конфлікти трансформувалися у виснажливу позиційну війну.

Як військові століття тому, так і зараз українці змушені закопуватися в землю, щоб вижити під безперервними артилерійськими обстрілами. Кадри з лінії фронту на сході України — із розгалуженими системами окопів, випаленими лісосмугами та всіяними вирвами полями — візуально майже ідентичні ландшафтам Західного фронту у Франції чи Бельгії.

Ключовою відмінністю сучасної війни стали дрони. Сучасні армії відмовляються від довгих суцільних ліній оборони. Їх замінили на безпілотники та мережі невеликих замаскованих бункерів.

Попри те, що загальна кількість жертв у російсько-українській війні є меншою за масштаби світових воєн, інтенсивність небезпеки залишається на критично високому рівні. У спробах вийти з глухого кута Україна робить ставку на асиметричні дії — масовані удари ракетами та дронами по російському тилу та атаки на лінії зіткнення для стримування росіян.

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Війна в Україні: останні новини

Нагадаємо, колишній високопосадовець ЦРУ США Ґленн Корн заявив, що до кінця року Україна може досягти припинення вогню. На його думку, це не означатиме повного завершення війни, проте може стати кінцем її активної фази, зокрема масованих бомбардувань українських міст та ударів у відповідь по території РФ.

Водночас ексрозвідник закликав союзників продовжувати підтримку України.

Він підкреслив, що західні партнери мають і надалі допомагати піднімати українську економіку та підтримувати людей. Адже Україна зараз на передовій і захищає від спільної загрози не лише себе, а й усю Європу та США.

Також Корн додав, що Путін банально боїться успіхів, яких Україна досягає у розвитку свого оборонпрому.

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