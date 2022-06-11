Війна в Україні перетворилася на артилерійську дуель, битви частіше виграють ЗСУ – Der Spiegel

Чималу роль в успіхах українських захисників відіграють поставки західного озброєння, які набирають обертів, однак досі є недостатніми.

Війна в Україні перетворилася на артилерійську дуель. І перемоги у битвах дедалі частіше здобувають Збройні Сили України.

Чималу роль цьому мають поставки західного озброєння, які набирають обертів, однак досі є недостатніми.

Про це в аналітичному матеріалі пише видання Der Spiegel.

"На початку наступу, коли російські війська великими колонами почали просуватися з півночі на великі українські міста, такі як Київ і Харків, метою було заманити супротивника в засідки, де на нього чекали протитанкові засоби. Однак тепер, коли боротьба перекочувала в безкраї степи півдня і сходу України, вона стала жорстокішою, безжальнішою... Мужність, досвід і уява мало допомагають, коли під рукою немає необхідної зброї", - пише видання.

"Постачання західної артилерії є сьогодні вирішальним"

Журналісти цитують українського депутата, полковника Романа Костенка, який зараз командує спецпідрозділом, що тісно співпрацює з артилеристами. Нардеп вважає, що саме артилерія матиме визначальне значення у битві за український південь, де воює очолюваний ним підрозділ.

Der Spiegel зазначає, що якщо спочатку у розпорядженні української армії були переважно артилерійські системи радянського виробництва, то нині зростає частка західного обладнання.

На думку радника очільника Офісу президента України Олексія Арестовича, постачання західної артилерії є сьогодні вирішальним для ситуації на фронті. Без них, каже він, "противник зараз штурмував би Запоріжжя, взяв би Лисичанськ і оточив би Слов'янськ".

"У ближньому бою, батальйон проти батальйону, ми перемагаємо", - каже Арестович. "Наша проблема в тому, що противник стріляє по нам практично безкарно з великої відстані". Це, за його словами, пояснює високі українські втрати до 100 військовослужбовців щодня. В України, додає він, ще на початку квітня закінчилися боєприпаси для власних ракетних установок, "крім недоторканного запасу", - цитує заяву Арестовича автор статті.

Російські окупанти не відчувають браку артилерії та боєприпасів

Водночас російські окупанти браку артилерії та боєприпасів не відчувають - і на повну міць використовують їх на Донбасі.

"Український командувач на східному фронті назвав російську тактику "стіною вогню". Перед кожною атакою вони створюють "ковдру" артилерійського вогню, що дозволяє їм завдавати втрат українським захисникам. І у росіян навряд чи закінчаться боєприпаси в найближчому майбутньому: "Вони використовують запаси радянських часів, а Совєти не скупилися, коли мова йшла про зброю". Командир також хвалить нові гаубиці M777. "Росіяни їх бояться, - каже він", - пише видання.

Україна проводить контратаки у південному регіоні

Журналісти констатують, що останнім часом Україна проводить контратаки у південному регіоні, середньострокова мета – відбити територію на захід від Дніпра. Росія захопила Херсон, що дало їй плацдарм на західному березі річки, з якого вона могла просуватися до Одеси.

Нині, каже полковник Костенко, українська армія здатна вдарити по початкових позиціях окупантів за допомогою прицільної артилерії, якою керують за допомогою безпілотників. "Але потім вони надсилають резерви і ми не можемо захистити територію", - зазначає він.

За словами Костенка, сучасні реактивні системи залпового вогню з їхньою великою дальністю дії дозволять українським солдатам також атакувати резервні лінії Росії, що полегшить утримання відвойованої території.

Наскільки швидко Україна зможе розгорнути РСЗВ

"Тим часом США абсолютно ясно висловили свою думку про можливості систем озброєнь, взявши з президента Зеленського обіцянку, що Україна не використовуватиме ракетні установки для обстрілу території Росії. А Вашингтон вирішив не постачати так звану ракету ATACMS, яка може запускатися тими самими пусковими установками, але має дальність до 300 км. Президента Росії Володимира Путіна, схоже, не вразили оголошені поставки ракетних систем, адже він заявив, що вони "нічого не змінять по суті", - пише видання.

І навіть ті РСЗВ, які вже в дорозі, неможливо буде почати використовувати одразу.

"Питання в тому, наскільки швидко Україна справді зможе розгорнути реактивні системи залпового вогню. Чотири системи HIMARS зі США вже перевезені до Європи, але українські солдати ще мають бути навчені їх використанню, і на це навчання відведено три тижні. Тим часом німецькі системи вимагають налаштування програмного забезпечення, що може призвести до значних затримок, можливо навіть до зими", - пише видання.

Німеччина затягує постачання важкого озброєння

Журналісти нагадали, що німецький уряд затягує постачання важкого озброєння в Україну.

До цього часу Берлін постачав лише легке озброєння та боєприпаси, у тому числі протитанкові та зенітні ракети, 16 мільйонів патронів, 50 польових медичних машин та 80 броньованих позашляховиків.

"Однак, коли йдеться про важке озброєння, все, що Україна отримала від Берліна, — це обіцянки. Інші країни надіслали набагато більше. Польща, наприклад, поставила 230 модернізованих бойових танків Т-72, ​​а Чехія — 61 бронетранспортер", – констатує Der Spiegel.

Велика солідарність східноєвропейських країн

Окремо Der Spiegel відзначило "величезну солідарність" східноєвропейських країн з Україною, яка стала жертвою агресії з боку Росії.

"У крихітній Литві населення зібрало 5 млн євро, щоб купити для українців бойовий безпілотник Bayraktar. І східноєвропейські допомогли і в іншому: у них все ще була значна кількість радянської зброї, якою українці могли легко користуватися. Західні системи можуть бути кращими, але вони потребують навчання", - пише видання.

Нагадаємо, радник президента Михайло Подоляк переконаний, що якби Україна почала отримувати важку зброю у січні, ситуація нині могла би бути іншою.

Ніхто просто так не хоче давати - Зеленський про поставки зброї Україні

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