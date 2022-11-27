Війна в Україні показала країнам НАТО їхні слабкі місця: чому навчили українці європейців

Європа усвідомила, що війна поруч і виявилася до неї не готовою. Росія показала, що здатна перетнути будь-яку межу, але чи встигне НАТО відреагувати вчасно, тепер задаються запитанням усі сусіди Росії.

У містечку Сувалки сходяться кордони Литви, Польщі і Калінінградської області, а з іншого боку - країни НАТО межують з Білоруссю. З Москви не раз лунали погрози пробити собі силою коридор до Калінінграду. Поки їх висловлювали окремі депутати та пропагандисти. Та Польща не чекає загострення і зводить на кордоні стіну з колючим дротом. "Ми готові, ми не боїмося Росії. Городяни вступають до лав територіальної оборони", - каже мер містечка.

25 років НАТО воювало виключно за кордоном, але тепер Альянсу треба демонструвати ворогу, що може блискавично відреагувати на загрозу будь-якій державі-члену НАТО.

Та колишній командувач американськими збройними силами в Європі визнає, що в реальності до цього далеко. "У нас недостатньо транспортних можливостей чи інфраструктури, яка забезпечить швидкий рух сил НАТО Європою", - переконує Бен Ходжес.

Одна з нагальних проблем - радянський спадок - залізниця. В усіх країнах Балтії, як власне і в Україні, колії відрізняються завширшки від європейських. А це означає - втрачені години. Один приклад: чеські військові, що прямували до Литви на маневри, застрягли на кордоні майже на добу, доки військову техніку перевантажували на інший, придатний до литовської колії.

Гірше того - дороги Східної Європи, там де війська союзників можуть знадобитися найбільше, теж мало призначені для швидкого військового руху. "Чим далі на схід ти рухаєшся, тим складніше. Не так вже й багато мостів, що можуть витримати вагу сучасного танку Абрамс, чи Леопарда, чи британського Челленджера", - додає Ходжес.

Дороги - це ще одна проблема. Для планування генералам Альянсу потрібні резервні маршрути. Приміром в Румунії чотириполосних шляхів лише 11 відсотків, майже третина доріг досі не асфальтовані. Неподалік Брашува, де віднедавна розташована ударна група НАТО в Румунії - один з мостів навіть звичайного руху вже не витримує а нового чекати лише в новому році.

Ще одна річ, яку не забезпечує бюджет НАТО, але український досвід примушує перевіряти заздалегідь - бомбосховища. У Литві вони ще один радянський спадок. "Люди побачили, що відбувається в Україні, і зараз говорять з приватними установами, дитсадками, вчителями і так далі, аби приводити приміщення до ладу. Зараз це простіше, бо якби ми жили в мирний час - реагували б геть інакше. Але зараз кожен робить свою роботу, аби убезпечитись",- зазначає генерал-лейтенант.

Енергетичний ресурс - ще одне питання. Перша плавуча система для зберігання, переробки і відвантаження зрідженого природного газу "Нептун" вже і німецькому порті. Це термінал для імпорту газу. Крім того, Німеччина відкриває законсервовані вугільні та мазутні станції та подовжує роботу ядерних реакторів, аби не залишитися без світла і тепла. Це, сподівається канцлер Шольц, гарантуватиме енергетичну безпеку країни.

Про відмову від російських енергоресурсів європейці сперечалися роками, тепер - перелаштовуватися доводиться за лічені місяці. Ця залежність - камінь спотикання, що ризикує помітно підірвати єдність Європейського союзу. Вивчаючи уроки війни на українському досвіді, ЄС так і не зміг домовитися про межу ціни на російську нафту: компромісна пропозиція на переговорах у Брюселі - не сподобалася нікому. Хоча імпорт російської нафти в ЄС з 5 грудня буде повністю заборонений, енергетичні компанії вже зараз знаходять лазівки в ембарго: приміром, перевантажують нафту в морі. Продовжуючи у такий спосіб фінансувати злочинну російську війну. Звичка - головний ворог європейців і поки що Кремль продовжує цим користатися.

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