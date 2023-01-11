Війна в Україні спричинила зростання кількості жертв від вибухової зброї у світі на 83%

Однак кількість жертв в Україні майже напевно значно занижена.

За даними моніторингової організації, яка підраховує кількість смертей, викликаних конфліктами і війною у світі, жертви серед цивільного населення від використання вибухової зброї минулого року зросли на 83% через війну в Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з повідомленнями англомовних ЗМІ, загальна кількість загиблих і поранених у 2022 році становила 20 776 осіб, що є найвищим показником з 2018 року, причому лише в Україні 10 381 жертва.

Однак ця цифра майже напевно значно занижена, частково тому, що повідомлення ЗМІ фіксують лише найсерйозніші інциденти. За останніми даними ООН, в Україні 17 994 цивільних жертв, 6 919 загиблих і 11 075 поранених.

Навіть цифра ООН вважається низькою, оскільки не вдалося зафіксувати кількість втрат у місцях, де точилися найсерйозніші бойові дії. Особливо в Маріуполі, зруйнованому російською облогою весною 2022 року, а також в інших райони інтенсивних боїв, зокрема Ізюмі і Сєвєродонецьку.

Але методологія групи моніторингу послідовно застосовувалася вже більше десяти років і таким чином дає миттєвий знімок рівня глобального конфлікту та серйозності його впливу.

Застосування вибухової зброї в містах спричинило 69% інцидентів, зареєстрованих у 2022 році, але спричинило 94% усіх зареєстрованих втрат серед цивільного населення, причому в Україні цей показник ще вищий частково через тактику Росії націлюватися на міські цивільні райони.

Нагадаємо, що речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк попередила: російські окупанти готуються до нового масованого ракетного удару по Україні. Він може статись уже найближчими днями.

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