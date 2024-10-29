Стало відомо, яка ситуація на південному напрямку фронту

Противник просунувся на півдні через слабкі місця в обороні, утримуваної теробороною.

На півдні України противник скористався вразливими ділянками української оборони.

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері телеканалу "Еспресо".

Згурець пояснив, що просування противника на півдні сталося через те, що військове керівництво було обізнане про загрозу, проте ділянки оборони утримували бригади тероборони, які поступаються штатним бригадам за потужністю та підготовкою. Противник скористався цими слабкими місцями в обороні, що дозволило йому досягти успіху.

Він зазначив що генерал Сирський 28 жовтня відвідав позиції Збройних сил України в Запорізькій області.

За його словами, є багато відео знищення ворожої техніки українськими бригадами, але ситуація на південному напрямку погіршилася. Він сподівається, що військове керівництво знайде ефективні рішення проти традиційних російських тактик, зокрема, враховуючи перевагу ворога в живій силі та техніці, охоплення флангів і виявлення слабких місць для просування.

Нагадаємо, командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко повідомляв що армія РФ намагається закріпитися на лівому березі річки Оскіл у Харківській області та прагне розширити плацдарм.

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