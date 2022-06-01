Війна в Україні стане найбільш задокументованим злочином в історії людства: ще три країни долучились до розслідувань

Ще три країни Євросоюзу долучилися до міжнародної групи розслідувачів - найближчими днями має запрацювати об’єднана база воєнних злочинів, скоєних росіянами в Україні.
Доступ до неї матимуть прокурори десятків країн, які беруть участь у розслідуванні. Про успіхи на юридичному фронті в ТСН.
Плюс три прапори на нашому боці - Латвія, Естонія та Словаччина тепер теж розслідуватимуть воєнні злочини, скоєні росіянами в Україні. Усе - заради того, щоби винні постали перед Міжнародном судом.
Президія, яку не бачила історія судочинства, прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан поруч із головними прокурорами ще п’яти країн і президентом європейської асоціації справедливості.
«Війна в Україні стане найбільш задокументованим злочином в історії людства», - запевнив президент європейської агенції зі співробітництва у питаннях кримінальної справедливості Ладіслав Хамран.
Литва стала першою країною, яка почала розслідування воєнних злочинів росіян - бо має власний досвід.
Учасники міжнародної групи домовилися про створення єдиної бази даних з усіма воєнними злочинами росіян в Україні. Вона має запрацювати вже цього тижня.
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