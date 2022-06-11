Війна в Україні стає для Путіна "особистим В'єтнамом": адмірал США зробив невтішний прогноз для РФ

Американський адмірал Джеймс Ставрідіс вважає, війна в Україні стає для російського диктатора Володимира Путіна "особистим В'єтнамом" - невдалу для Америки війну.
На відміну від в'єтнамців, які часто вітали США, українці ж відкрито ненавидять РФ, її жителів і просто все російське.
Таку думку висловив американський адмірал Джеймс Ставрідіс у колонці для видання Time.
"Те, що мало стати блискавичною перемогою, обернулося в’язкою, складною та негарною війною із поразкою в кінці. От тільки Росія зараз у гіршій ситуації, ніж колись США. Місцеве населення у В’єтнамі нерідко вітало американців, в Україні Росію ненавидять", – зазначив адмірал.
Також він звернув увагу на ще один факт, завдяки якому Україна переможе у цій вйні. Якщо тоді комуністичному Вʼєтконгу допомагав у більшості лише Радянський Союз, то наразі ЗСУ отримують допомогу від найбагатших держав світу. Тому для них підтримка України "не є великим фінансовим тягарем".
"Усе це є передумовами для того, що і для Путіна ця кампанія закінчиться ганебною поразкою – тільки швидше, ніж це було для США у В’єтнамі", – впенвнений американський військовий.
Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні вистачить ресурсів для перемоги у війні з Росією та звільненні окупованих територій.
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