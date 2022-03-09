Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Війна в Україні триває вже 14 день: втрати окупантів у живій силі та техніці продовжують зростати

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Війна в Україні триває вже 14 день: втрати окупантів у живій силі та техніці продовжують зростати

Associated Press

Дані уточнюються.

Станом на 9 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 12 тисяч осіб. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 09.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 12 тисяч осіб
  • танків ‒ 317
  • ББМ ‒ 1070
  • артилерійських систем –120
  • РСЗВ - 56
  • засоби ППО - 28
  • літаків – 49
  • гелікоптерів – 81
  • автомобільної техніки - 482
  • кораблі / катери - 3
  • цистерн із ПММ - 60
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 13-й день. Окупанти вже декілька днів не надають гуманітарних коридорів мирним мешканця, які стали заручниками російських злочинців у містах, що залишилися без світла, води, опалення, медикаментів та їжі.

Читайте також:

Наступна публікація