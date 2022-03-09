Війна в Україні триває вже 14 день: втрати окупантів у живій силі та техніці продовжують зростати

Дані уточнюються.
Станом на 9 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 12 тисяч осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 09.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 12 тисяч осіб
- танків ‒ 317
- ББМ ‒ 1070
- артилерійських систем –120
- РСЗВ - 56
- засоби ППО - 28
- літаків – 49
- гелікоптерів – 81
- автомобільної техніки - 482
- кораблі / катери - 3
- цистерн із ПММ - 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 13-й день. Окупанти вже декілька днів не надають гуманітарних коридорів мирним мешканця, які стали заручниками російських злочинців у містах, що залишилися без світла, води, опалення, медикаментів та їжі.
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