Війна в Україні триває вже 14 день: втрати окупантів у живій силі та техніці продовжують зростати

Війна в Україні триває вже 14 день: втрати окупантів у живій силі та техніці продовжують зростати

Дані уточнюються.

Станом на 9 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 12 тисяч осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 09.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 12 тисяч осіб

танків ‒ 317

ББМ ‒ 1070

артилерійських систем –120

РСЗВ - 56

засоби ППО - 28

літаків – 49

гелікоптерів – 81

автомобільної техніки - 482

кораблі / катери - 3

цистерн із ПММ - 60

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 13-й день. Окупанти вже декілька днів не надають гуманітарних коридорів мирним мешканця, які стали заручниками російських злочинців у містах, що залишилися без світла, води, опалення, медикаментів та їжі.

Читайте також: