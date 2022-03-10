Війна в Україні триває вже 15 день: втрати окупантів невпинно зростають

Війна в Україні триває вже 15 день: втрати окупантів невпинно зростають

Дані уточнюються.

Станом на 10 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 12 тисяч осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 12 000 осіб

танків ‒ 335 од.

бойових броньованих машин ‒ 1105 од.

артилерійських систем – 123 од.

РСЗВ - 56 од.

засоби ППО - 29 од.

літаків – 49 од.

гелікоптерів – 81 од.

автомобільної техніки - 526 од.

кораблі /катери - 3 од.

цистерн з ПММ - 60

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 15-й день.

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