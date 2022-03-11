Війна в Україні триває вже 16-й день: ворог зазнає нищівних втрат, тільки за добу знищено 266 окупантів

Дані уточнюються.
Станом на 11 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 12 тисяч осіб, тільки за останню добу українські військові знищили 266 російських солдат.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 12 000 осіб
- танків ‒ 353 од
- бойових броньованих машин ‒ 1165 од
- артилерійських систем – 125 од
- РСЗВ - 58 од
- засоби ППО - 31 од
- літаків – 57 од
- гелікоптерів – 83 од
- автомобільної техніки - 558 од
- кораблі /катери - 3 од
- цистерн з ПММ - 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7
Втрати противника за добу:
- особового складу - 266
- танків ‒ 18 од
- ББМ ‒ 60 од
- артилерійських систем – 2 од
- РСЗВ - 2 од
- засоби ППО - 2 од
- автомобільної техніки - 32 од
- літаків та гелікоптерів - 0
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 16-й день.
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