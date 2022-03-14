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Війна в Україні триває вже 19-й день: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати окупантів

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Війна в Україні триває вже 19-й день: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати окупантів

Associated Press

Дані уточнюються.

Станом на 14 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 12 тисяч осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 12 000 осіб
  • танків ‒ 389 од
  • бойових броньованих машин ‒ 1249 од
  • артилерійських систем – 150 од
  • РСЗВ - 64 од
  • засоби ППО - 34 од
  • літаків – 77 од
  • гелікоптерів – 90 од
  • автомобільної техніки - 617 од
  • кораблі /катери - 3 од
  • цистерн з ПММ - 60
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 19-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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