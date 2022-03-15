Війна в Україні триває вже 20-й день: втрати особового складу окупантів перевищили 13,5 тисячі осіб

Дані уточнюються.
Станом на 15 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 13,5 тисячі осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 13 500 осіб
танків ‒ 404 од
бойових броньованих машин ‒ 1279 од
артилерійських систем – 150 од
РСЗВ - 64 од
засоби ППО - 36 од
літаків – 81 од
гелікоптерів – 95 од
автомобільної техніки - 640 од
кораблі /катери - 3 од
цистерн з ПММ - 60
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 20-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Читайте також: