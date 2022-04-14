Війна в Україні: у Генштабі розповіли про переміщення армії РФ в Білорусі

Війна в Україні: у Генштабі розповіли про переміщення армії РФ в Білорусі

Зберігається загроза ракетних ударів з території Білорусі.

На Волинському та Поліському напрямках воєнна ситуація суттєвих змін не зазнала.

Про це повідомляє Генеральний штаб України 14 квітня.

"Спостерігається переміщення підрозділів 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу залізничним транспортом з території Гомельської області республіки білорусь. Зберігається загроза ракетних ударів з території білорусі по об’єктах нашої Держави", - розповыли в Генштабы.

Нагадаэмо, раінше повідомлялося, що російські окупанти намагаються завершити свою підготовку до нового наступу на Україну.

"Для ведення бойових дій на території України окупанти здійснюють підготовку додаткових підрозділів зі складу північного флоту та 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил російської федерації. Для забезпечення підрозділів озброєнням і військовою технікою здійснюються заходи зі зняття з тривалого зберігання на базах та складах", - повідомили у Генштабі.

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