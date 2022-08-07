Війна в Україні 2023 року: військовий експерт надав прогноз щодо майбутніх ракетних ударів РФ

В Україні війна не завершиться до початку 2023 року.

Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, РФ у війні в Україні не змінюватиме стратегію. Ракетні удари залишаться основним методом ведення війни.

Коваленко зазначив, що інтенсивність ракетних ударів окупантів по українських містах поступово зменшується. Він нагадав, що 24 лютого РФ випустила по території України понад 160 крилатих та балістичних ракет.

"Це величезна кількість. Однак коли окупанти останнього разу використовували для удару по Україні понад 100 ракет на добу? Чи коли ми чули про те, що були використані крилаті ракети типу "Калібр" або Х-101?" – сказав військовий оглядач.

Він додав, що наразі росіяни обстрілюють українські міста ракетами великої дальності з паузами в 3-4 дні, а іноді навіть тиждень.

"Окупанти навіть використовують для ударів переважно перероблені ЗРК С-300. Це багато про що свідчить. Їм не вистачає такої зброї. Вона дуже-дуже дефіцитна", - зазначив експерт.

Як сказав Коваленко, Миколаїв, Харків, Слов'янськ, Бахмут та інші прифронтові міста потерпають від інтенсивності обстрілів, що залежить від відстані до лінії фронту.

"Якщо населені пункти розташовані в зоні ураження ствольної та реактивної артилерії, російські окупанти будуть їх обстрілювати 24 на 7, тому що це їхня тактика терору цивільного населення. Терор цивільного населення – це невіддільна складова російських методів ведення війни," - сказав Коваленко.

На його думку, коли ЗСУ зможуть відсунути ворога на більшу відстань, обстріли таких населених пунктів припиняться.

Чим інтенсивніше ЗСУ будуть йти у контрнаступ та звільняти все більше територій, тим рідше будуть відбуватися ці обстріли. Ми будемо гнати росіян з нашої території, і у них не буде можливості завдавати ударів зі ствольної та реактивної артилерії по наших містах", - сказав він.

Визволення правого берега Дніпра у Херсонській області значно зменшить ймовірність нанесення ракетних ударів по Миколаєву, вважає експерт.

А звільнення селища Козача Лопань та інших населених пунктів на північ та північний схід від Харкова забезпечать зменшення кількості обстрілів міста.

Нагадаємо, у МВС заявили, що порушників комендантської години "братимуть на олівець" військкомати.

Читайте також: