Війна в Україні вносить корективи у шлюби в Росії: Путін підписав дивний указ

Фюрер Путін вніс корективи у шлюби в Росії. Тепер подавати заяви про одруження можна окремо.

В Росії фюрер Путін вніс корективи в подачу заяв про одруження. Тепер в РФ це можна зробити окремо. На це начебто вплинула війна, яку Росія розв’язала проти України.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

“Війна з Україною продовжує вносити зміни до законодавства. Володимир Путін підписав закон, за яким подавати заяви про одруження тепер можна окремо”, - пишуть ЗМП.

Як зазначається, для цього потрібно нотаріальне посвідчення заяви відсутнього безпосередньо в РАГСі майбутнього чоловіка. При цьому в ролі нотаріуса може виступити головний лікар госпіталю або командир військової частини.

Нагадаємо, що в Росії антитерористичний комітет звинувачує Україну у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського.

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