Війна в Україні: як жінкам-біженкам не стати жертвою секс-торгівлі у Польщі

За останніми даними ООН, майже 4 млн українців виїхали за кордон через війну.
Від початку війни Росії проти України, за останніми даними ООН, майже 4 млн українців вимушено виїхали за кордон. Переважна більшість це жінки, які ризикують стати жертвами секс-торгівлі за кордоном.
Про це пише Nashapolsha.pl.
Як повідомляється на сторінці ДПСУ, лише за 27 березня з України до Польщі виїхало 28 тисяч громадян. Часто жінки та діти, які приїжджають до Польщі втікаючи від війни, не розмовляють, а ні польською чи англійською. Вони вірять у те, що їм говорять і змушені довіряти незнайомцям.
Щоб не стати жертвою торгівців людьми слід:
- Зареєструватися у найближчому рецепційному пункті після перетину кордону;
- Нікому не віддавати свої документи;
- Нікому не віддавати телефон;
- Нікому не платити за допомогу; уточнюйте заздалегідь вартість транспортних послуг;
- Запитати в особи, з якою про щось домовляєтесь, детальну інформацію: адресу, номер телефону, просить показати документ;
- Записати реєстраційний номер авто;
- Сказати близьким, з ким та куди їдете.
У разі екстрених ситуацій радять звертатися до Національного центру інтервенції та консультації для польських та іноземних жертв торгівлі людьми за номером +48 22 628 01 20.
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