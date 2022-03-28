Війна в Україні: як жінкам-біженкам не стати жертвою секс-торгівлі у Польщі

Війна в Україні: як жінкам-біженкам не стати жертвою секс-торгівлі у Польщі

За останніми даними ООН, майже 4 млн українців виїхали за кордон через війну.

Від початку війни Росії проти України, за останніми даними ООН, майже 4 млн українців вимушено виїхали за кордон. Переважна більшість це жінки, які ризикують стати жертвами секс-торгівлі за кордоном.

Про це пише Nashapolsha.pl.

Як повідомляється на сторінці ДПСУ, лише за 27 березня з України до Польщі виїхало 28 тисяч громадян. Часто жінки та діти, які приїжджають до Польщі втікаючи від війни, не розмовляють, а ні польською чи англійською. Вони вірять у те, що їм говорять і змушені довіряти незнайомцям.

Щоб не стати жертвою торгівців людьми слід:

Зареєструватися у найближчому рецепційному пункті після перетину кордону;

Нікому не віддавати свої документи;

Нікому не віддавати телефон;

Нікому не платити за допомогу; уточнюйте заздалегідь вартість транспортних послуг;

Запитати в особи, з якою про щось домовляєтесь, детальну інформацію: адресу, номер телефону, просить показати документ;

Записати реєстраційний номер авто;

Сказати близьким, з ким та куди їдете.

У разі екстрених ситуацій радять звертатися до Національного центру інтервенції та консультації для польських та іноземних жертв торгівлі людьми за номером +48 22 628 01 20.

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