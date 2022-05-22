"Війна в Україні йде на виснаження": експерт пояснив, за яких умов ЗСУ зможуть гнати окупантів до кордону

"Війна в Україні йде на виснаження": експерт пояснив, за яких умов ЗСУ зможуть гнати окупантів до кордону

Після повномасштабного вторгнення РФ до України окупанти почали війну на виснаження.

Попри варварську війну, яку веде Росія на чолі з диктатором Путіним, міжнародні санкції не дадуть шансу Москві перемогти Україну.

Про це заявив підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар в інтерв'ю Радіо НВ.

"Зараз вже війна інша, багаторівнева - не тільки фронтова, це війна економічна, санкційна, дипломатична, інформаційна, психологічна, кібервійна й ін., аж до дуже великих і високих, складних рівнів війни, про які говорять тільки філософи", - сказав експерт.

За його словами, саме зараз вирішується, хто витримає випробування війною.

"Війна значною мірою йде на виснаження, тут хто перший здохне: Україна від тих ударів, які українська економіка отримала від агресора, чи Росія від тих ударів, які вона отримала від міжнародних санкцій", - пояснив Пекар.

Він додав, що час грає на Україну, бо країна отримує новітнє озброєння. У цьому контексті він нагадав приказку, що поки товстий усохне, тонкий здохне.

"І якщо Україна вистоїть, втримається в економічному сенсі, то настане день, коли українські військові просто будуть гнати російські частини до кордону, до останнього квадратного метра української території", - заявив експерт.

Нагадаємо, у розвідці Британії повідомили, на який напрямок в Україні росіяни кинули свої єдині "Термінатори".

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