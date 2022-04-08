Війна в Україні: Євросоюз затвердив п'ятий пакет санкцій проти Росії

Санкції передбачають закриття портів та ембарго на вугілля.

Європейський Союз схвалив п'ятий пакет санкцій проти Росії через її військову агресію проти України. Пакет включає заходи, щоб посилити тиск на російський уряд та економіку.

Відповідне рішення опублікували на сайті ЄС, документ набрав чинності.

"Ці останні санкції були прийняті після звірств, вчинених російськими збройними силами у Бучі та інших місцях, які перебувають під російською окупацією. Мета наших санкцій – зупинити безрозсудну, нелюдську та агресивну поведінку російських військ та дати зрозуміти особам, які приймають рішення у Кремлі, що їхня незаконна агресія дорого обходиться", - сказав Жозеп Боррель, Верховний представник із закордонних справ та політики безпеки.

Нові санкції ЄС включають:

заборону імпорту російського вугілля із серпня 2022 року;

заборону на продажі Росії зброї та високотехнологічних товарів;

російським кораблям заборонено заходити до портів ЄС;

російським та білоруським транспортним компаніям заборонена діяльність в ЄС;

низку обмежень для банків та олігархів.

Крім того, запроваджується повна заборона на операції з чотирма ключовими російськими банками (проте з якими саме, не вказується - ред.), на частку яких припадає 23% ринку російського банківського сектора.

"Європейський Союз вимагає, щоб Росія негайно припинила свою військову агресію на території України, негайно та беззастережно вивела всі сили та військову техніку з усієї території України та повністю поважала територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України у її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, понад вісім тисяч санкцій вже накладені на Росію через те, що вона пішла війною проти України. Цивілізовані країни, здається, розпочали власне змагання, хто з них найбільше нашкодить Росії. Експерти оцінили, чи настане від санкцій кінець економіці Росії.

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