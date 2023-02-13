"Війна в Україні загострюється": голова МЗС Угорщини прибув до Мінська для мирних переговорів

На думку Сійярто, зупити війну в Україні можна лише шляхом мирних переговорів.

Петер Сійярто, міністр закордонних справ Угорщини, прибув до Мінська з метою мирних переговорів.

Про це він повідоми в на своїй сторінці у Facebook.

"Війна в Україні загострюється, через бойові дії гине все більше людей. Людські життя необхідно рятувати зараз, а це можна зробити лише з миром", - сказав він.

За словами Сійярто, усі члени члени міжнародного співтовариства мають діяти спільно заради якнайшвидшого миру в Україні. В іншому випадку, це може призвести продовження або навіть ескалації війни.

Міністр МЗС Угорщини заявив і те, що готовий до критики суспільства через візит. Однак, на його думку, можливість висловитися необхідно надати усім сторонам конфлікту.

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"Я також буду представляти цю позицію миру на моїх сьогоднішніх переговорах у Мінську. Очевидно, багато хто нападе на візит, але наша позиція чітка: канали комунікації мають бути відкритими. Якби ми не діяли таким чином, я б не зміг донести послання заклику до миру навіть сьогодні", - додав Сійярто.

Нагадаємо, між Словаччиною та Угорщиною виник дипломатичний скандал після слів міністра закордонних справ Словаччини Растіслава Качера про про можливі територіальні вимоги Будапешта.

Водночас, держсекретар Угорщини з міжнародних зв’язків Золтан Ковач заявив, що Будапешт належить до "табору миру". Це сталося після зустрічі прем’єра країни Віктора Орбана з українським президентом Володимиром Зеленським.

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