Війна
2075
2 хв

Війна в Україні закінчиться ще не скоро: війсковий назвав терміни

Українцям слід готуватися до затяжного конфлікту, вважає начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр Денис Швидкий.

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Боєць ЗСУ на фронті

Боєць ЗСУ на фронті / © Getty Images

Закінчення війни в Україні не слід очікувати ще щонайменше два роки і до цього слід готуватися.

Про це начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр Денис Швидкий заявив у ефірі телеканалу «Новини.LIVE».

«Я вважаю, що війна буде стільки тривати (2 роки — ред.). Це точно не менше. Не треба розраховувати на якісь результати переговорів чи скорішого закінчення. Так що нам треба готуватися до цього», — розповів Швидкий.

Він також висловив думку, що багато молоді, яка виїхала до Європи, повернеться до України, оскільки життя там не дуже веселкове. За словами військового, вже є приклади, коли хлопці повертаються.

«Тут нам вже треба додати більше умов, щоб мотивувати цю молодь іти до Збройних сил», — зауважив начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр.

Він також нагадав: бригади не можуть забирати людей з навчальних центрів чи ТЦК, бо всі мобілізовані розподіляються Генеральним штабом. Але є альтернатива піти добровільно до рекрутингового центру.

«Ми даємо стовідсоткову гарантію, що людина попадає в підрозділ, який вона обирає. Ми даємо стовідсоткову гарантію, що це не буде піхота. У нас зараз більше потреби: це підрозділи БпЛА, це підрозділи забезпечення, де дуже багато не вистачає людського ресурсу», — розповів Швидкий.

До слова, наприкінці серпня спецпосланець президента США Стів Віткофф висловив переконання, що угоду між Україною та Росією про закінчення війни вдасться укласти до кінця 2025 року, а то й раніше.

Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що війна в Україні може затягнутися на «багато місяців» і до цього потрібно бути готовими.

А очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, коментуючи терміни завершення війни в Україні, сказала, що «залишилося щонайменше два роки конфлікту». Каллас також зазначила, що війна зайшла у глухий кут, а Москва набирає сміливості, про що свідчить дронова атака на Польщу.

