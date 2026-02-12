Війна в Україні закінчиться вже невдовзі?: у Раді заявили про вікно можливостей

Закінчення війни в Україні / © ТСН.ua

Навесні для України відкриється реальне вікно можливостей для завершення війни. Березень та квітень можуть стати вирішальними.

Про це нардеп від «Слуги народу», член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав у інтерв’ю «Апострофу».

За його словами, нині російське керівництво прагне насамперед сформувати для внутрішньої аудиторії образ перемоги у війні.

Яку «перемогу» хоче «продати» Росія своєму населенню?

«І зараз в них (росіян — ред.) мета, очевидно, для всіх, — вони мають продати для свого внутрішнього глядача з телевізорів, з телеканалів і з інших засобів маси інформації те, що вони перемогли, що вони досягли якихось цілей. Хоча, якщо критично оцінювати, ті цілі, які були декларовані ультиматумом Рябкова в 2021 році, він в принципі не може бути досягнутий, і вони це чудово розуміють», — пояснив Веніславський.

Водночас, зазначив він, для Москви важливо завершити війну лише в такому форматі, який дозволить представити це як значний успіх.

На думку члена безпекового комітету, без повного захоплення Донецької області — мети, яку Росія переслідує ще від 2014 року — Кремлю буде неможливо подати результат як свою перемогу чи перевагу.

«Червона лінія» України

«І тому вони зараз змушують на всіх рівнях, і ці сигнали постійно ми чуємо в уст різних аналітиків, політиків, вони змушують нас залишити Донецьку область. Для нас — і президент про це заявляв, і в парламенті неодноразово ми заявляли, — це є „червона лінія“. Ми не можемо і ніколи не визнаємо, що ми виходимо зі своїх територій, чи віддаємо їх під контроль Російській Федерації», — наголосив нардеп.

Тож, за словами Веніславського, наразі може йтися лише про фіксацію лінії розмежування в межах можливих мирних домовленостей.

Шанси завершити війну у березні — квітні

«Але сам факт, що йде такий процес, я думаю, дійсно, вікна можливостей відкриті, і шанси завершити війну зі збереженням наших національних інтересів в рамках діючої лінії розмежування, я думаю, достатньо великі. Саме десь от березень — квітень, я так оцінюю, що будуть найбільш гарні можливості«, — оцінив політик.

Він також наголосив, що нині Росія намагається тиснути на Україну, вдаючись до терору цивільного населення, щоб змусити керівництво країни до поступок. Однак, за словами народного обранця, такі методи не матимуть результату, адже українці здатні це витримати, і жодних поступок під тиском терору не буде.

Зеленський про закінчення війни

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що війна є питанням виживання, проте Україна прагне дипломатичного завершення. Глава держави сподівається на швидкий мир, зауваживши, що через вибори США хочуть завершити конфлікт до червня. Україна вже запропонувала американській стороні чіткий покроковий план із термінами та етапами.

Зеленський акцентував, що закінчення війни до літа можливе за умови тиску США на Росію та готовності агресора до реальних кроків. Ключовими вимогами України є дієві гарантії безпеки, потужна військова підтримка та економічний пакет відновлення. Президент готовий рухатися за планом із 20 пунктів, проте наголосив, що остаточне рішення щодо складних територіальних питань ухвалюватиметься на референдумі з повагою до волі українців.