Війна в Україні запустила "ренесанс" танків – які висновки зробили світ і Росія

Деякі експерти раніше називали танки застарілими. Тепер танки знову відіграють центральну роль в Україні та Секторі Газа, а збройові концерни пропонують нові моделі.

Ще ніколи за останні десятиліття танки не були такими популярними, як зараз. Танки повернулися не лише на поля битв в Україні та Секторі Газа, а й у промислові цехи.

Про це йдеться у статті німецького видання Zeit.

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Польща замовила 1000 основних бойових танків у Південній Кореї, Бундесвер замовив 123 одиниць у німецько-французької компанії KNDS, Норвегія замовила ще 54 одиниці, Велика Британія замовила у компанх Rheinmetall 147 нових Challenger 3.

З цією метою Угорщина дозволяє німецькій компанії розробити нову Panther для серійного виробництва. Італія та Чехія, очевидно, близькі до підписання контрактів на купівлю додаткових бойових танків. Франція та ФРН також спільно планують супербойовий танк майбутнього. Такого сильного інтересу до цієї системи зброї не було з часів закінчення Холодної війни.

Бундесвер не використовував Leopard 2 для місій в Афганістані та Малі. Британці та французи також покладалися на легкі сили у війні з терористами, яку Захід розгорнув після терактів 11 вересня 2001 року. Туреччина втратила у війні в Сирії більше десятка Leopard 2, збитих з простої протитанкової зброї.

Багато експертів оголосили танкам вирок: занадто дорогі, занадто важкі, недостатньо гнучкі. Це була помилка.

"Основний бойовий танк все ще потрібен на полях битв, він ніколи не був мертвим. Оскільки він мобільний, має високу вогневу міць і добре захищений бронею", – каже полковник австрійських збройних сил Маркус Рейснер, який аналізує війну в Україні.

"Але танк сам по собі вразливий. Йому потрібні бронетранспортери та піхота поруч, а також протиповітряна оборона, щоб захистити його від безпілотників. У поєднанні з іншою зброєю основний бойовий танк залишається потужною системою, як ми бачимо в Україні та Секторі Гази", – продовжив Рейснер.

Росія "клепає" танки на повну потужність

За інформацію видання, Росія використовує багато танків у боях на сході України – хоча й із великими втратами.

За даними українських військових експертів на основі аналізу вільнодоступних фотоджерел, з початку атаки Росія втратила вже 2600 танків. Але в РФ все ще є велика кількість старих моделей радянських часів, які ремонтуються та кидаються в бій.

Російський танк Т-72 / Фото ілюстративне / Фото: Associated Press

За інформацією Zeit, на фронті налічується 3 тисячі російських танків. Сотні бойових танків, які зберігалися в Сибіру, ​​були знову придатні до використання, повідомляє інформаційне агентство AFP. Крім того, на кількох заводах повним ходом йде виробництво нових танків.

Раніше у виданні Forbes відповіли, чи може Україна залишитися без танків.

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