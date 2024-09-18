Війна в Україні затягнеться: британський аналітик назвав причини

Українці втомилися від війни, але моральний дух ні на фронті, ні в тилу не впав настільки, щоб Зеленському довелося шукати миру на умовах Росії.

Попри загрозу ескалації, яка може перерости у ядерну війну, ні президент України Володимир Зеленський, ні російський диктатор Володимир Путін не готові сідати за стіл переговорів для завершення війни в Україні.

Таку думку висловив політолог Раджан Менон, який чотири рази відвідував Україну під час війни, у своїй колонці для газети The Guardian,

"Чи може поєднання втоми від війни й страху перед ескалацією прокласти шлях до переговорів, які покладуть край війні? Я налаштований скептично", — наголосив він.

За словами аналітика, українці втомилися від війни, але моральний дух ні на фронті, ні в тилу не впав настільки, щоб Зеленському довелося шукати миру на умовах Росії.

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“Незважаючи на боротьбу української армії в Донецькій області, минулого місяця її верховне командування почало наступ на Курськ. Хоча Росія почала рекламувати свій контрнаступ, туман війни ускладнює перевірку її заяв про повернення низки населених пунктів. А її [російські] війська залишаються в оточенні на південь від річки Сейм, оскільки українські війська підірвали мости і продовжують руйнувати імпровізовані заміни понтону”, - описує ситуацію на фронті Раджан Менон.

З приводу прохання української влади зняти обмеження на застосування західної далекобійної зброї по території РФ, аналітик цитує скептиків, які стверджують, що отримання більшої свободи для використання ракет великої дальності не вирішить головної проблеми України: нездатності вести широкомасштабну маневрову війну.

“Зеленський залишається розчарованим тим, що він вважає британською та американською боязкістю. Він вважає, що незалежність України висить на волосині, і тому більше хвилюється про поразку, ніж про ескалацію. Лондон і Вашингтон не хочуть краху України, але вони мають намір запобігти ескалації, не в останню чергу тому, що вона може перерости в ядерну війну”, - наголосив Раджан Менон.

Попри невизначеність успіху Курської кампанії та рішення Лондона та Вашингтона щодо Storm Shadow і Atacms, на думку британського аналітика, Зеленський не кинеться за стіл переговорів, так само, як і Путін, який переконаний, що Росія переможе та розуміє, що інакше його політична доля може бути вирішена.

“Підсумок полягає в тому, що, незважаючи на зростаючі заклики до переговорів і постійну небезпеку ескалації, логіка двох супротивників гарантує, що війна затягнеться на місяці, а можливо, і довше. Однак це може змінитися, якщо Дональд Трамп повернеться в Білий дім – перспектива, якої Київ боїться, а Москва смакує”, - резюмував Раджан Менон.

Нагадаємо, західні партнери України розглядають закінчення війни шляхом перемовин 2025 року. Але рішення про переговори мають ухвалювати лише в Україні.

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