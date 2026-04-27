Війна в Україні зайшла у глухий кут, але ворог стікає кров’ю: адмірал НАТО оцінив ситуацію

Голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне оцінив ситуацію та фронті в Україні та погодився, що шлях до перемоги над Росією лежить через виснаження її економіки.

Про це він розповів у інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

Адмірал підтримав оцінку, що війна в Україні перейшла у фазу фактичного глухого кута, коли масштабних проривів на фронті найближчим часом не очікується.

«Я згоден. Згоден, що настав глухий кут, але при цьому російська сторона зазнає величезних людських втрат. Вони втрачають близько 35 000 осіб на місяць», — сказав Драгоне.

Він також навів порівняння: за десять років війни в Афганістані Радянський Союз втратив близько 20 тис. людей, що значно менше від нинішніх щомісячних втрат Росії. Попри відсутність значних змін на фронті, противник щодня зазнає серйозних втрат, що вражає.

За словами адмірала НАТО, стратегія виснаження Росії — як у військовому, так і в економічному плані — є виправданою, адже саме це може зрештою позбавити її можливості продовжувати війну.

«Так. І якщо протистояння в Ормузькій протоці завершиться, нам потрібно буде повернутися до режиму санкцій тощо. На це я і сподіваюся», — сказав голова військового комітету Альянсу.

Нагадаємо, у березні офіцер ЗСУ Мирослав Гай заявив, що на фронті зберігається паритет сил, а ситуація нагадує глухий кут. Хоча ворог має тактичні успіхи, українські підрозділи часто відновлюють позиції та проводять контрнаступальні дії. Зокрема, у Куп’янську окупанти змогли зайти до житлової забудови, але Сили оборони перерізали їм логістику та оточили загарбників. За словами військового, без радикальних змін такий паритет зберігатиметься і надалі.

Начальник штабу Збройних сил Бельгії Фредерік Вансіна вважає, що попри глухий кут на фронті в Україні, Росія нарощує військову потужність і не відмовляється від агресивних намірів. Кремль прагне повернути вплив над Центральною Європою в межах кордонів НАТО 1997 року та планує збільшити армію до 1,5 млн осіб. Генерал наголосив, що після завершення війни в Україні Європа повинна бути достатньо сильною для стримування РФ, враховуючи поточний стан відносин зі США.