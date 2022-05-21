Війна веде Росію до економічного падіння: збідніння людей може бути ще більшим, ніж в 90-ті роки - Зеленський

Війна веде Росію до економічного падіння: збідніння людей може бути ще більшим, ніж в 90-ті роки - Зеленський

Росія направила фактично всі свої ресурси, щоб знищити Україну.

Воєнна ситуація в Україні за сьогоднішній день не зазнала суттєвих змін. Але, насправді, було важно. Насправді й те, що маємо змогу говорити це на 87-й день повномасштабної війни проти Росії, є непоганою новиною.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні 21 травня.

"Росія направила фактично всі свої ресурси, щоб нас знищити. В російських регіонах відкрито говорять, що їхня так звана "спецоперація" є причиною для економічного падіння – зокрема, таких галузей, як будівництво, і багатьох інших. А також і причиною для збідніння людей, яке може бути ще більшим, ніж в 1990-ті роки", - зазначив він.

За словами Зеленського, зростання цін, знецінення доходів, руйнація усього того економічного потенціалу, який створений в Росії з 2000-х, – окупантів це поки не зупиняє.

"Але колосальні витрати на війну їм все одно і не допомагають. І – не допоможуть", - наголосив він.

Зеленський повідомив, що на Донбасі ситуація надзвичайно важка. Як і в попередні дні, російська армія намагається наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк.

"Збройні Сили України стримують цей наступ. Кожен день, який наші захисники і захисниці відбивають у цих наступальних планів Росії, зриваючи їх, – є конкретним внеском у наближення головного дня. Бажаного дня, який ми всі так чекаємо і за який боремося. Дня перемоги", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що жодні російські удари – ані ракетами по Рівненщині, ані артилерією по Харківщині чи Сумщині, ані всією можливою зброєю по Донбасу – результату Росії не дадуть.

Нагадаємо , радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори України з Росією не відбуватимуться доти, допоки ця держава не зможе об'єктивно дивитися на ситуацію. РФ досі не усвідомила, що вона вже 85 днів воює проти України, а не проти НАТО.

День науки і день Європи - звернення Зеленського наприкінці 87-го дня війни

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