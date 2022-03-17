"Війна війною, а обід за розкладом": Одещина почала весняно-польові роботи, щоб в Україні був хліб і не лише

"Війна війною, а обід за розкладом": Одещина почала весняно-польові роботи, щоб в Україні був хліб і не лише

Рекордних врожаїв селяни не обіцяють, але роблять усе можливе, аби тільки забезпечити країну хлібом, крупою, бобовими.

Аграрії Півдня держави розпочинають весняно-польові роботи. Через війну і морози старт посівної кампанії затримали на тиждень, але вже нині в поля виїхали перші трактори.

Про це йдеться в ТСН.

У перші ж теплі дні після березневих морозів аграрії Одещини розпочинають посівну кампанію. З усіх запланованих площ нині засіяли тільки три відсотки.

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«У разі, якщо не буде активних бойових дій і буде можливість доступу до полів, наші спеціалісти будуть працювати, буде й техніка й трактористи, будемо вкладати максимум зусиль для того, щоб врожай був», - заявив голова місцевої спілки аграріїв Денис Ткаченко.

Озимина перезимувала добре, у теплі дні лютого її встигли навіть підживити. Нині - сподівання на мир, сприятливу погоду та на благополучну посівну ярових культур. «Будем намагатись, будемо виходити з будь-якого стану, бо війна війною, а обід за розкладом», - каже головний агроном агропідприємства Ігор Шумейко.

Велику відповідальність перед усією країною відчувають кожен, хто нині вкладається у майбутній хліб. «Ми готові працювать, щоб війна закінчилась, хліб, щоб був», - каже зі сльозами місцевий тракторист.

На дві третини селяни Одещини забезпечені насінням та добривами. Мають засоби захисту рослин, та трохи важче з пальним. Але логістичні питання вирішують. Сподіваються, що держава допоможе у скруті. З пільговими кредитами, кадровим резервом.

«Так сьогодні йде мобілізація, але для того, щоби ми могли забезпечити наших агровиробників робочою силою, впроваджене бронювання», - повідомляє директор департаменту аграрної політики Одеської облдержадміністрації Алла Стоянова.

Рекордних врожаїв селяни не обіцяють, але роблять усе можливе, аби тільки забезпечити країну хлібом, крупою, бобовими.

Як аграрії півдня України розпочинають весняно-польові роботи

Поки колишні конкуренти на аграрному ринку – Херсонщина та Миколаївщина - не пускають загарбників на Одещину, тутешні селяни сподіваються хоча б частково покрити майбутній можливий дефіцит овочів. Саджатимуть їх трохи пізніше. Щоб був не лише хліб, а й до хліба.

«Сюда входить борщова група - буряк, картопля, капуста, цибуля, морква, огірки, томати. Дивимось по ситуації, яка зараз політична, то потужності збільшуємо… Основний «удар» на овочеву продукцію буде на нас», - каже заступник директора, головний агроном агропідприємства Ігор Шумейко

А ще прогнозують - цьогоріч має бути гарний врожай полуниці. Вона теж потрібна для тих, хто відбудовуватиме країну після перемоги.

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