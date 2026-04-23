Війна входить у нову фазу: ЗСУ почали захоплювати позиції РФ без піхоти

Наземні роботизовані комплекси / © Володимир Зеленський

Війна в Україні входить у нову фазу — технологічну. Після домінування безпілотників у повітрі та на морі, інновації дедалі активніше визначають бойові дії й на суші.

Як пише Politico, Україна почала масово використовувати наземні роботизовані системи, які разом із дронами можуть кардинально змінити тактику ведення війни.

Раніше високотехнологічні українські безпілотники фактично перетворили 50-кілометрову зону за лінією фронту на небезпечну територію для російських військ. На морі дрони завдали серйозних втрат Чорноморському флоту РФ. Тепер подібна трансформація відбувається і на суходолі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські сили вперше захопили позицію росіян виключно за допомогою безпілотних систем — наземних роботів і дронів. За його словами, це стало безпрецедентним випадком у цій війні.

Командир підрозділу наземних роботизованих систем Третьої штурмової бригади Микола Зінкевич пояснив, що роботи дозволяють виконувати найнебезпечніші завдання без залучення військових.

«В умовах, коли небо насичене безпілотниками, наземні роботизовані системи дають змогу виконувати ризиковані операції без участі людей», — зазначив він.

Роботи вже використовують для доставки боєприпасів, евакуації поранених, розвідки, мінування, диверсій і навіть штурмів укріплень. За словами військових, це допомагає зменшити втрати особового складу, що є критично важливим на тлі виснажливих атак російської армії.

Один із показових епізодів стався в Харківській області: два наземні роботи-камікадзе та дрони змусили російських військових здатися без єдиного пострілу. Піхота лише зайняла вже очищену позицію.

В Україні також активно розвивається виробництво таких систем. Наразі близько 200 компаній працюють над наземними роботами, а їхнє застосування стрімко зростає. За даними Міноборони, лише за перші місяці 2025 року було схвалено закупівлю десятків нових моделей, а загалом на фронті вже використовуються тисячі таких систем.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна планує забезпечити до 100% фронтової логістики за допомогою роботизованих систем, а також суттєво збільшити їхні постачання.

Експерти вважають, що поява наземних роботів може мати такий самий вплив на війну, як колись поява танків або пороху. Водночас вони наголошують: попри технологічний прорив, люди залишаються ключовим елементом на полі бою.

Разом із тим, роботи мають і обмеження — складний рельєф, вразливість до дронів та залежність від операторів.

Втім, головна тенденція вже очевидна: Україна швидко перетворює війну на високотехнологічне протистояння, де ключову роль відіграють не лише люди, а й машини.