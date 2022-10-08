Війна vs морози: яка сторона виграє від зміни погоди і на чию руку зіграє похолодання

Олег Жданов наголосив на важливості забезпечення армії всім необхідним одягом і місцями обігріву у холодну пору року.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, яким військовим буде гірше від похоладання і зміни погоди – українським чи російським.

Експерт підтвердив, що низькі температури, бездоріжжя, дощі знижують бойову активність через те, що ускладнені переміщення техніки та логістика. Він наголосив, що виграє та сторона, яка краще підготує своїх солдат.

"Солдату потрібно дати більше часу на те, що висохнути і зігрітися. Виграє та сторона, яка краще підготує своїх солдат. Та сторона, яка забезпечить теплими речами, речами та взуттям, які не промокають. Та сторона, яка обладнає біля позицій пункти обігріву особового складу, щоб люди могли прийти посушитися, зігрітися і поїсти гарячої їжі. Тому що сидіти в сирому окопі, який наповнюється водою під час дощу – це ні одна людина довго не витримає", — каже Жданов.

Він звернув увагу на проблеми Росії з мобілізацією, де "чмобіки" змушені купувати за свої гроші все необхідне.

"Де їм видають кирзові чоботи, що промокають, де, замість шкарпетків видають портянки і дай бог, щоб це були зимові портянки, а не літні. Портянки не кращі за шкарпетки. Їх раніше видавали, бо СРСР не міг забезпечити всіх солдат шкарпетками і дати краще взуття з кирзові чоботи", — підсумував експерт.

Путін сподівається на "генерала Зиму"

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив думку, що очільник Кремля Путін чекає на зиму, щоб більше тиснути на Захід, шантажуючи газом.

Цієї ж самої думки радник міністра внутрішніх справ і виконавчий директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко. За його словами, Путін розгублений і не розуміє, що йому робити далі. У диктатора єдина ставка – на холодну зиму і європейців, що начебто прибіжать до нього просити газ.

А президент The Jamestown Foundation Глен Говард спрогнозував, що ЗСУ до війни звільнять Херсон та Нову Каховку, а далі бойові дії сповільняться, бо настане зима.