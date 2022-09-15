"Війна вступила в нову фазу, стратегічний баланс на Землі зміщується" - Боррель про успішний контрнаступ ЗСУ

Росія веде програшну боротьбу в Україні, оскільки Європа і її партнери будуть продовжувати підтримувати Україну і зберігати санкції проти РФ за її агресією.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, йдеться в його колонці у виданні Project Syndicate.

За його словами, війна Росії проти України вступила в нову фазу.

"Українська армія домагається вражаючих успіхів, звільняючи багато міст і сіл і змушуючи російські війська відступати. Хоча ще невідомо, наскільки далеко зайде український контрнаступ, та вже очевидно, що стратегічний баланс на Землі зміщується", - наголосив глава дипломатії ЄС.

Він зауважив, що Європейський Союз тим часом повністю мобілізувався для протистояння енергетичній кризі.

"Ми заповнили наші газосховища понад 80% – значно раніше цільової дати 1 листопада – і погодилися чітко визначити цілі щодо скорочення споживання газу протягом зими. Щоб допомогти вразливим споживачам і підприємствам впоратися зі стрибками цін, ми просуваємо такі пропозиції, як податок на надприбуток для енергетичних компаній, які отримали надприбутки. Крім того, у координації з G7 та іншими партнерами-однодумцями ми обговорюємо плани обмеження цін на експорт російської нафти", - додав Боррель.

Підсумовуючи, він зазначив, що з агальна стратегія ЄС працює і країни повинні продовжувати підтримувати Україну, "тиснути на Росію санкціями та допомагати світовим партнерам у дусі солідарності".

Нагадаємо, експерт розповів, як після ганебної поразки росіян на Харківщині у світі повірили в перемогу України.

Раніше генерал США пояснив, чому у Путіна майже не коментують ганебну поразку армії РФ.

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