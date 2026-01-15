"Війна дистанційного знищення": ЗМІ розкрили, що найчастіше вражає військових на фронті

Безпілотник

Війна в Україні дедалі більше набуває рис “війни дистанційного знищення”, де ключову роль відіграють артилерія, дрони та вибухівка, а не стрілецька зброя.

Про це розповіли українські бойові медики та ветерани США в коментарях Business Insider.

За їхніми словами, вогнепальні поранення трапляються значно рідше, ніж у класичних конфліктах. Переважна більшість травм – це вибухові, осколкові поранення, опіки та важкі контузії, які часто призводять до ампутацій.

“Це не війна прямого контакту зі стрілецькою зброєю. Це війна дистанційного знищення”, – зазначила українська бойова медикиня Катерина Зірка.

Осколки замість куль і травми без “вхідної рани”

Медики дедалі частіше стикаються з пораненнями, які одночасно уражають кілька частин тіла. Йдеться про десятки мікротравм від вибухів і уламків, при цьому видимої “вхідної рани” може не бути.

Також поширені внутрішні травми без зовнішніх пошкоджень – струси мозку, розриви барабанних перетинок, ушкодження легень через різкі перепади тиску під час вибухів.

За словами медиків, характер поранень змусив змінити навіть склад тактичних аптечок – від деяких засобів, призначених для вогнепальних ран, відмовилися.

Артилерія, міни та дрони домінують на полі бою

Ветерани США, які працюють з українськими підрозділами та цивільними на передовій, підтверджують: перестрілки стають дедалі менш поширеними.

“Здебільшого людей не стріляють навіть на передовій. Це поранення від ракет, дронів або плануючих бомб”, – пояснив ветеран ВМС США Джеффрі Веллс.

Інший американський ветеран, який служив бойовим медиком в Україні, зазначив, що артилерія залишається основною загрозою, але не менш небезпечними є міни та безпілотники.

Дрони змінили саму логіку війни

Експерти наголошують: дрони в Україні застосовуються частіше, ніж у будь-якому іншому конфлікті в історії, і кардинально змінили характер бойових дій.

За офіційними даними, близько 60% уражених російських цілей – результат роботи дронів. Вони не лише коригують артилерію, а й безпосередньо завдають ударів – скидають вибухівку або атакують у режимі камікадзе.

На фронті сформувалася приблизно 10-кілометрова зона ураження, де перебування під постійною загрозою дронів робить класичні перестрілки другорядними.

Окопна війна без перестрілок

Навіть у ближніх боях в окопах переважає вибухівка – гранати та міни, а не автоматична зброя. Тісні простори часто унеможливлюють ефективне використання штурмових гвинтівок, натомість дрони скидають гранати просто в окопи або бункери.

Як підсумовують медики та військові, сучасна війна в Україні – це не про кулі, а про вибухи, де основні загрози надходять з повітря та на відстані.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські військові активізували спроби просочитися за допомогою штурмових груп до північної частини Покровська, що вище залізниці. Похолодання ускладнює ведення бойових дій для обох сторін.