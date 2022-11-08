Війна взимку: генерал зі США припустив, яка армія матиме перевагу і що буде з контрнаступом ЗСУ

Перевага на полі бою зимою буде на українській стороні, адже ЗСУ набагато краще до цього пристосовані.

Екскомандувач американської армії в Європі Бен Годжес впевнений, що попри однакові погодні умови взимку, російським військовим буде набагато важче на фронті, ніж українській армії.

Таку думку колишній командувач американської армії у Європі генерал озвучив в інтерв'ю 24 каналу.

"Я б одразу поліз у залиту водою траншею, оточений такими ж людьми, які не хочуть там бути, і водночас розуміючи, що українці наступають. Це жахлива ситуація. А також усвідомлення того факту, що начальству на мене начхати, і я не буду мати того, що мені потрібно", - сказав він.

За словами генерала США у відставці, перевага на полі бою зимою буде на українській стороні, адже ЗСУ набагато краще до цього пристосовані.

Що буде з контрнаступом ЗСУ

Годжес впевнений, що контрнаступ ЗСУ уповільниться порівняно з тим, що було у вересні. Він пояснив, що земля на півдні України, коли намокне, стане болотом, тому нею буде дуже важко пересуватися.

"Але я впевнений, що український Генштаб буде і далі тиснути на росіян. Вони не хочуть залишити ворогу жодного шансу для зміцнення оборони чи кращої підготовки мобілізованих. Українці дадуть собі раду з цим", - висловився американський військовий.

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Війна в Україні

Росія 24 лютого розв'язала повномасштабну війну проти України. Військові російської армії почали наступ з півночі, півдня та сходу. Путінська армія планували захопити Київ та встановити в столиці маріонетковий режим, але українські захисники дають відсіч окупантам уже 258 днів (станом на 8 листопада 2022 року).

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, на яких напрямках російські окупанти зазнають найбільших втрат. Бахмут, Авдіївка, Вугледар - це ті напрямки, де ворог несе величезні втрати. Це епіцентр російської війни зараз, там ідуть найжорстокіші, найкривавіші бої.

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