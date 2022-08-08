Війна йде не за планом Путіна: євродепутатка закликала надати Україні більше озброєння та техніки

Європа не готова сприйняти того, щоб Росія виграла війну проти України.

Для боротьби проти російської агресії Україні потрібно постачати ще більше озброєння і військової техніки.

Про це заявила очільниця підкомітету Європейського парламенту з питань безпеки і оборони Наталі Луазо в інтерв’ю австрійському "Центру демократичних принципів" (CDI).

"Територіальні здобутки, які вони отримали (росіяни - ред.), не вражають. Тобто, є сильний опір. І з огляду на це ми мусимо продовжувати постачати Україні військову техніку, і навіть збільшити обсяги поставок. І ми будемо це робити", – заявила вона.

Вона наголосила, що війна в Україні не йде за планом Путіна. А європейці "в жодному разі не сприймуть того, щоб його країна виграла її".

За її словами, Франція вже постачає Україні важке озброєння, ситуація змінюється.

"100% обіцянок щодо військової техніки, даних Володимиру Зеленському Еммануелем Макроном, було дотримано", – зазначила Луазо.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що США погодили надання боєприпасів для HIMARS.

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