"Війна йде похмуро": Резніков розповів, яка зброя потрібна Україні для захисту

HIMARS змінили правила гри під час війни, дозволивши ЗСУ ефективно атакувати російських окупантів.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Він зазначив, що американська зброя дозволяє Україні ефективно захищатись від окупантів, проте цього недостатньо, щоб перемогти Росію.

"Війна йде похмуро… Нам потрібно більше зброї. Нам потрібно це терміново", - сказав Резніков.

Він додав, що США поставили Україні лише чотири системи HIMARS. Щоб отримати більше, ЗСУ "повинні були пройти тест".

"Нам треба було їх переконати, надати їм докази. У випадку з Ізюмом ми точно націлилися на російський командний центр повітряних операцій. Це було дійсно точно. Наші партнери побачили це і сказали: "Ви пройшли тест", — наголосив Резніков.

Міністр оборони України наголосив, що ЗСУ потрібні ракети дальністю до 150 км, броньовані машини, танки і безпілотники.

Нагадаємо, раніше Арестович повідомляв про те, що ЗСУ завдали удару по складу-базі окупантів у Новій Каховці на Херсонщині. Відомо про понад 100 вбитих і 200 поранених загарбників.

Також в Одеській ОВА підтвердили знищення командного пункту "Росгвардії" на Херсонщині.

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