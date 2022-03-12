"Війна є божевіллям, її потрібно зупинити": Ватикан висловив готовність до посередництва

"Війна є божевіллям, її потрібно зупинити": Ватикан висловив готовність до посередництва

Кардинал Паролін наголосив, що Святий Престол готовий зробити все можливе в цьому сенсі.

Ватикан висловив готовність до будь-якого посередництва, що може посприяти мирові в Україні.

Про це заявив Державний секретар Святого Престолу кардинал П’єтро Паролін, передає Vatican News.

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Як зазначається, цими днями Паролін провів телефонну розмову з главою мзс рф сергієм лавровим, в ході якої повторив заклик Папи Римського негайно припинити вогонь.

«Я закликав покласти край бойовим діям та прямувати шляхом переговорів у вирішенні конфлікту. Я наполіг на повазі до цивільного населення та на гуманітарних коридорах. Я також повторив те, що Папа сказав минулої неділі під час молитви «Ангел Господній», про повну готовність Святого Престолу до будь-якого посередництва, що може посприяти мирові в Україні», - розповів кардинал Паролін.

За його словами, зараз відчувається необхідність широкомасштабних політико-дипломатичних ініціатив, які досягнуть припинення вогню та початку переговорів, аби знайти ненасильницьке вирішення ситуації. Кардинал наголосив, що Святий Престол готовий зробити все можливе в цьому сенсі.

Він додав, що позицією Святого Престолу є та, яку неодноразово повторював Папа: рішуче «ні» війні, війна є божевіллям, її потрібно зупинити.

«Слова є важливими, і називати те, що відбувається в Україні, військовою операцією означає не визнавати дійсність фактів. Перед нами війна, яка, на жаль, пожинає численні жертви серед цивільного населення, як і всі війни», - сказав він.

Паролін зазначив, що ніколи не пізно повернутися до кроків миру та знайти порозуміння.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск 25 лютого особисто прийшов до посольства Росії в Римі з проханням про припинення війни в України. Зустріч тривала понад пів години.

ТСН.ua