Війна з НАТО буде з одним "але": астролог розповів, які Путін тримає козирі в рукаві

Росія знову погрожує "ядеркою". Все це — на тлі заяв Путіна про розміщення тактичної ядерки в Білорусі нібито на прохання самого Лукашенка. Чи дійсно Путін піде на такий крок? Якщо так, за скільки часу ми почуємо і побачимо докази переміщення зброї?

Про це розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua астролог, хіромант і фахівець системи архітектурного планування Васту-шастра Володимир Бадіян.

“Він зробить це або принаймні хоче це зробити. Це не просто балачки. Це своєрідна маніпуляція для Європи. Тобто коли ядерна зброя буде там, це може бути механізмом тиску на Європу та Сполучені Штати. Я б назвав це, з одного боку, торгівлею. З іншого боку, для Лукашенка це добре. Цей ядерний шантаж почався ще задовго до війни”, - зазначив Володимир Бадіян.

Водночас від військових експертів звучить думка, що в Білорусі планують розмістити ядерну зброю зокрема для того, щоб було зручніше бити по Польщі, Литві. Астролог зазначив, що це можливо.

“У нас будь-які новини стосовно війни швидко розповсюджуються. Часто аналітики говорять те, що відволікає людей. Я б назвав заяви наших експертів своєрідним замилуванням очей. Якщо б Росія хотіла справді це зробити, вона б зробила це давно. Питання не в тому, аби бути ближче. Питання в тому, що просто стратегічно змінюється місце, де буде розміщена зброя. НАТО це, звичайно, не подобається. В перспективі, це козир в рукаві Путіна, яким він може давити на НАТО та європейські країни, які вирішуватимуть, з ким їм бути — зі Сполученими Штатами чи почати домовлятися з Путіним та давати нам менше зброї. Це хитрий хід Путіна. Я бачу, що переміщення ядерної зброї буде. Чому не в Китай? Путін не домовився з Сі Цзіньпіном. Це було видно по фізіономіці двох лідерів. Він домовився тільки про те, що вигідно Китаю”, - розповів астролог.

Нагадаємо, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Росія, Китай та Іран - це три країни, які "створюватимуть проблеми для світової безпеки протягом багатьох років".

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