"Війна" за намети в метро: чи можна їх насправді розкладати під час тривог

Люди з наметами в київському метро під час повітряної тривоги / © Getty Images

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Прямої законодавчої заборони на намети чи матраци в метро під час повітряних тривог немає, проте правила використання укриттів вимагають розміщувати якомога більше людей, не блокуючи проходи та евакуаційні шляхи.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Проблема використання матраців і наметів у метрополітені стає дедалі гострішою. За офіційними даними, в Україні налічується близько 62 тис. об’єктів цивільного захисту, однак їхньої місткості вистачає лише приблизно для половини населення країни.

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У зв’язку з цим практика встановлення наметів у метро може створювати додаткові ризики, адже під час загрози частина людей може просто не отримати місця в укритті.

Чи дозволено перебувати в метро з наметом або матрацом

Чинне українське законодавство не містить окремих норм, які прямо дозволяють чи забороняють використання туристичних наметів або матраців у метро під час повітряної тривоги. Водночас правила перебування в укриттях і захисних спорудах регулюються низкою нормативно-правових актів, зокрема постановою уряду №138 від 10 березня 2017 року «Про затвердження Порядку використання захисних споруд цивільного захисту», а також Законом України «Про цивільний захист населення».

Відповідно до постанови Кабміну, укриття мають використовуватися таким чином, щоб не погіршувати їхню готовність, не блокувати доступ до приміщень, не ускладнювати евакуацію та забезпечувати можливість розміщення максимальної кількості людей.

Також рекомендації щодо перебування пасажирів у метро під час тривог передбачають підготовку базового набору речей для можливого тривалого перебування під землею.

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Громадянам рекомендують брати із собою:

теплий одяг, ковдру або каремат, враховуючи, що температура у підземних приміщеннях зазвичай становить 17 — 18°C;

необхідні лікарські препарати;

запас води чи термос із напоєм;

засоби особистої гігієни (вологі та сухі серветки тощо);

власникам домашніх тварин — пелюшки та гігієнічні пакети.

Правила перебування в метро під час тривог

Якщо метро використовується як укриття після завершення руху поїздів (22:30 — 23:30), необхідно дотримуватися певних правил:

не займати проходи та зони пересування людей;

розміщуватися у менш заповнених місцях за рекомендаціями чергових;

не створювати перешкод для пересування та евакуації;

контролювати особисті речі та підтримувати порядок, щоб після завершення повітряної тривоги не залишати сміття чи загублені предмети.

Окрім цього, територію укриття необхідно використовувати раціонально, не займаючи зайвих площ, оскільки метро є спільним простором та має забезпечити можливість перебування максимальної кількості людей. Саме цей принцип фактично виключає використання великих туристичних наметів чи матраців, хоча каремати, які займають значно менше місця, дозволяється брати із собою.

Водночас на практиці питання використання габаритних предметів у метро під час тривог потребує чіткішого нормативного регулювання на рівні підзаконних актів або правил користування укриттями. На сьогодні законодавство прямо не забороняє використання наметів чи надувних матраців, однак передбачає ключовий принцип — укриття мають використовуватися так, щоб забезпечити розміщення якомога більшої кількості людей.

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Петиція про заборону наметів і матраців у метро

Зазначається, що на сайті Київської міської державної адміністрації була зареєстрована петиція №14277. Її автори пропонують заборонити використання у метро туристичних наметів, великих матраців, надувних ліжок та інших габаритних предметів.

Однак ідея повної заборони має певні недоліки. Для окремих категорій населення — дітей, людей похилого віку або осіб з інвалідністю — матрац може бути не питанням комфорту, а необхідністю. Наразі законодавство не містить детальних положень щодо таких ситуацій, а основним критерієм залишається принцип «забезпечення максимальної місткості». Водночас запровадження заборон без альтернативних рішень може лише ускладнити ситуацію.

Саме тому необхідний комплексний підхід, який передбачатиме ревізію наявних укриттів та встановлення додаткових мобільних захисних споруд, що вже використовуються в окремих містах і допомагають знизити навантаження на наявну інфраструктуру.

У метро Києва скандал через намети — останні новини

Нагадаємо, в Києві можуть заборонити встановлювати намети в метро під час повітряних тривог через скарги містян на нестачу місця, що вже призводить до конфліктів та агресії. Речниця КМВА Катерина Поп підтвердила, що влада розглядає обмеження задля комфорту та безпеки всіх людей в укриттях. Найближчим часом поліція проведе перевірки, а керівництво метрополітену опрацює норми перебування громадян на станціях.

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Після скандалу через намети у метро речниця столичної підземки Оксана Никифорук закликала киян не приносити великогабаритні речі, що займають багато місця. Замість наметів пасажирам радять брати теплий одяг, воду, ліки та термоси, оскільки на платформах прохолодно. Також для зменшення скупчень людей містян просять обирати менш завантажені центральні станції, зокрема «Золоті ворота», «Хрещатик» та «Майдан Незалежності».

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