"Війна закінчиться до кінця року": Годжес заявив, що потрібне політичне рішення Заходу

Якщо США та союзники не вживуть необхідних заходів, війна триватиме і 2024 року, попередив американський генерал.

Війна в Україні може завершитися вже до кінця 2023 року, якщо США та інші країни Заходу ухвалять відповідне політичне рішення і держава буде забезпечена всім необхідним.

Про це екскомандувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес розповів в інтерв'ю Олесі Бацман.

"Перемога може настати цього року. Багато в чому це залежить від США та деяких інших західних країн, які твердо заявлять про бажання, щоб Україна нарешті перемогла. І якщо ми ухвалимо політичне рішення, тоді війна закінчиться до кінця року, адже ми забезпечимо Україну всім необхідним. Більше не буде жодних виправдань, напівмір. Ми візьмемо і зробимо справу. І я вірю в таку можливість", – наголосив Годжес.

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"Але якщо ми так не вчинимо, то, ймовірно, війна продовжиться і в наступному році", – попередив американський генерал.

Нагадаємо, очільник Пентагону Ллойд Остін висловив переконання, що ЗСУ мають усі необхідні можливості для досягнення успіху під час контрнаступу. Водночас міжнародні партнери продвжать надавати військову допомогу Україні.

Водночас на важливості контрнаступу наголосив директор ЦРУ Вільям Бернс, сказавши, що в найближчі місяці "на мапу поставлено дуже багато".

За оцінками очільника Міноборони України Олексія Резнікова, війна може завершитись до кінця 2023 року зі звільненням усіх територій держави.

Водночас голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив про невелику ймовірність вигнання російських військ із території України 2023 року.

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