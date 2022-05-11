"Війна закінчиться, коли Україна поверне своє, зайвого нам не треба", - Зеленський

"Війна закінчиться, коли Україна поверне своє, зайвого нам не треба", - Зеленський

Зеленський поспілкувався зі студентами французьких університетів та розповів, коли закінчиться війна для українського народу.

Розв’язана Росією війна завершиться тоді, коли Україна поверне свої території, людей, мир, свободу і право вибору. Важливо, щоб Росія сіла за стіл перемовин і зрозуміла невідворотність покарання і великої помилковості своїх кроків.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування зі студентами французьких університетів.

«Війна закінчиться для українського народу тільки тоді, коли ми повернемо своє. Це є правда. Я відверто кажу: нам не потрібно зайвого… Ми хочемо повернути мир в нашу державу, на нашу землю», - зазначив він.

Він розповів, що українці хочуть повернути свою землю, людей, свободу й право вибору.

За словами глави держави, Росія по черзі забирала, окуповувала всі права українція: право на землю, право вибору.

"Врешті-решт ми дійшли до права жити", - зауважив президент, додавши, що зараз «ми виборюємо наше життя – втрачаючи наше життя».

Водночас Зеленський наголосив на важливості того, щоб Росія сіла за стіл перемовин і, за його словами, «зрозуміла невідворотність покарання і великої помилковості своїх кроків.

Він пояснив, що це має бути саме діалог, а не ультиматуми.

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"Заради миру в Україні ми готові спілкуватися, аби це не було дуже пізно, тому що з кожною Бучею, з кожним Маріуполем, з кожним таким кроком, містом, де є десятки поховань, зґвалтувань і страждань, із кожним таким кроком можливості і бажання щодо дипломатичного вирішення цього питання втрачаються", - резюмував Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав українців не поширювати панічні настрої щодо ситуації на фронті. Глава держави наголосив, що наші захисники роблять все можливе для звільнення захоплених територій, але не потрібно вимагати від них "щоденних перемог".

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