Війна закінчиться, коли за стіл переговорів сядуть президенти - Подоляк

Радник голови ОП наголосив, що зараз сторони намагаються домовитися про зустріч Зеленського та Путіна.

Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що завершення війни, розв'язаної Росією проти України, можливе лише тоді, коли відбудеться зустріч між президентами країн.

"Я думаю, що ми можемо вийти на потенційні домовленості про зустріч президентів. Бо війна закінчується тільки після зустрічі президентів. Це ж зрозуміло", - сказав Подоляк в ефірі марафону "Єдині новини" на 1+1.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 38-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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