Війна закінчиться протягом 2023 року: Подоляк виключив затягування бойових дій

Затягування війни було б поганим сценарієм для України, якого водночас так прагне Росія, повідомив Михайло Подоляк.

Війна в Україні закінчиться 2023 року і затягувати її з українського боку ніхто не збирається, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Про це радник голови ОП сказав у інтерв'ю Василю Голованову, коментуючи заяву прем'єр-міністра Швеції УльфаКрістерссона.

Зауважимо, швецький прем’єр вважає, що війна Росії проти України може перейти у затяжну форму, але в ній час повністю на боці Києва.

"Дуже коротко і дуже чітко. Перше – війна закінчиться у 2023 році, протягом 23-го року. Тому що для нас затягування – дуже поганий сценарій, дуже поганий процес", – прокоментував Подоляк.

Водночас він зазначив, що такий варіант був би вигідним для РФ, яка "хоче підвісити війну". Задля цього ворог хоче суттєво знизити інтенсивність бойових дій.

"Для цього, до речі, вони спробували ось цю пропагандистську, фейкову ініціативу – "тимчасове припинення вогню зробимо". Це якраз була спроба зайти у зменшення інтенсивності війни – тобто ви просто зафіксували позиції", – пояснив радник голови президентського офісу.

Він продовжив, що після цього окупанти планувати укріпитися на позиціях на певних територіях, стягнути туди резерви, мобілізованих, щоб через два-три місяці зайти туди було би вже вкрай небезпечно.

"Нам з вами це не абсолютно непотрібно", – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, за прогнозами очільника української розвідки Кирила Буданова, війна закінчиться 2023 року перемогою України. Під перемогою очільник ГУР має на увазі вихід військ на кордони держави 1991 року.

На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, треба бути готовими до тривалої війни РФ проти України. Він також заявив про відсутність ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив мету війни.

Водночас екскомандувач військами США в Європі Бен Годжес гадає, що Україна зможе виграти війну вже 2023 року.

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