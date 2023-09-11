Німецький пожежник перервав відпустку і рятує українців у гарячих точках: історія хороброго Нілса Таля

Відпустку німецького пожежника Нільса Таля перервав початок повномасштабної війни РФ проти України. І відтоді вже другий рік поспіль він працює з українськими рятувальниками. Пожежник гасив пожежі в найгарячіших точках, потрапляв під обстріли, рятував поранених, а зараз ще й привозить рятувальникам нове обладнання.

Детальніше про його історію дізнавалася кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова.

Під постійними обстрілами

Нільс Таль розповідає, що вони з командою часто потрапляють під обстріли, коли гасять пожежі. Востаннє у Куп’янському районі його двох колег поранили.

"Було багато вибухів, схоже на обстріл касетними боєприпасами. Коли це припинилося, я надав медичну допомогу своїм товаришам і ми змогли їх евакуювати до госпіталю", - каже німець.

Німецький пожежник Нільс Таль

Коли він прочитав новини про початок повномасштабної війни в Україні, то одразу ж вирішив, що проведе решту відпочинку у Харкові. На той час місто щодня обстрілювали ракетами та артилерією.

"Це порушення усіх міжнародних прав, світового порядку та законів. Ця війна - найстрашніший злочин з часів Другої світової. І потрібно було щось робити, допомагати, а не просто спостерігати за цим", - ділиться Нільс.

У Харкові він щодня виїжджав на гасіння пожеж разом з рятувальниками.

Працює у різних регіонах

Начальник пожежно-рятувальної частини Роман Качанов розповідає, що на той час дуже було важливо як і для пожежних, так і для мешканців міста, що залишилися, бачити що вони не одні в цій біді. Вони розуміли, що навіть люди з інших країн приїжджають та допомагають. Тим паче, що це приїхав професійний пожежний з Нюрбергу маючи певний професійний досвід, яким він міг поділитися. Він підтримував і морально наших хлопців.

А щойно ситуація в місті покращилась, Нільс почав працювати й в інших регіонах. Нещодавно їздив до Костянтинівки на Донеччині , там він розвозив людям воду.

Німецький пожежник Нільс Таль

На його пожежній куртці назбиралось чимало пам’ятних шевронів. У кожному місті пожежники дарують новий на згадку.

"Цей перший шеврон мені подарували хлопці з Костянтинівки. А цей з написом Бахмут від заступника начальника Бахмутської пожежної частини. Я з ними теж працював", - розповідає пожежник.

Збирає кошти на допомогу рятувальникам

З кожної пожежі Нільс знімає ролики і постить у соцмережах. Так збирає кошти на допомогу рятувальникам. І напередодні зміг поповнити автопарк надзвичайників машиною для висотних робіт. А тепер вже привіз нову партію допомоги для швидшого гасіння пожеж.

"Цей перехідник для технології гасіння, якою користуються в країнах Європи. Ми зможемо додавати піноутворювач до потоку води і ліквідувати пожежу значно швидше", - розповідає він.

Німецький пожежник Нільс Таль

Такий метод гасіння, переконаний чоловік, вкрай потрібен саме у Куп’янському районі. Адже росіяни там доволі часто повторно б'ють по тих самих місцях . Втім, попри ризик та постійні стреси Нільс поки що додому не збирається. Каже, що буде з рятувальниками до перемоги.

"Вам потрібна допомога! Вам потрібна підтримка", - наголосив німецький пожежник.

Німецький пожежник рятує українців у гарячих точках війни

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