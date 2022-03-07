Війна запустила процес ліквідації самого путінського режиму - Данілов

За його словами, майбутній трибунал над російськими злочинцями стане показовим як для всього світу, так і для самої Росії.

В Україні у понеділок, 7 березня , розпочався 12 день спротиву армії Російської Федерації.

Так, за словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, Збройні сили України, ТРО, Національна гвардія, поліція, СБУ, розвідка, прикордонники, ДСНС, медики, волонтери і десятки тисяч інших причетних до організації опору робили і роблять все, щоб українці зустріли цей ранок і продовжили справедливу боротьбу.

"На жаль, ранок підтвердив те, що українці зрозуміли з перших днів війни. Російське керівництво завчасно і свідомо планувало тактику "спаленої землі", повного ігнорування міжнародного права, стало на шлях скоєння воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

О п’ятій ранку російські окупаційні війська застосували "Смерч" проти мирних мешканців міста Миколаїв. У результаті обстрілу – пожежі і руйнування. Крім цього, також вчора, російські окупанти, продовжуючи "чорний список" своїх злочинів, завдали ракетного удару по цивільному аеродрому в Вінниці, обстрілювали беззахисних людей, які евакуювалися з Бучі та Ірпеня. Бомбили міста Малин, Овруч, Коростень", - зазначив Данілов.

Окрім того, секретар Ради нацбезпеки та оборони переконаний, що майбутній трибунал над російськими злочинцями стане показовим як для всього світу, так і для самої Росії, оскільки війна з Україною, крім всього іншого, запустила процес ліквідації самого путінського режиму.

"Ніколи не воюйте з Україною, наш народ пройшов протягом тисячоліть нелюдські випробування, перемолов не одну імперію і від цього став тільки міцнішим і витривалішим, так буде і зараз! Ви вбиваєте наших дітей , жінок, літних людей! Ми всіх і все пам’ятаємо, нікого і ніколи не забудемо!", - підсумував Данілов.