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Війна затихає на осінь: експерт сказав, коли очікувати посилення бойових дій в Україні

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Війна затихає на осінь: експерт сказав, коли очікувати посилення бойових дій в Україні

Фото: Associated Press

Війна в Україні затихає на осінь, але очікується її нова сила.

Війна в Україні з новою силою розгоратиметься наступного року.

Про це заявив військовий експерт Петро Черник в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, найбільші втрати окупантів на сході є логічними, оскільки загарбники прагнуть вийти на адміністративні кордони так званих "Л/ДНР". 

"Буквально через півтора місяця зайдуть великі дощі і рухатися суходолом буде практично неможливо. Противник розуміє, як і ми, що те, що вони зможуть зараз відсікти, те і буде якась певна лінія розмежування після того, як суттєво зміниться погода. І це пояснює оцей тиск ворога на цьому плацдармі. Однак маю такий стриманий оптимізм, що до сезону дощів, а отже, до лінії розмежування і великих артилерійських дуелей, противник не зуміє захопити цей плацдарм. На мій погляд, війна затихає на осінь і з новою силою буде розгоратися наступного року", - пояснив експерт.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли про довжину лінії фронту та де ЗСУ мають успіхи.

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Дата публікації
Перегляди
50к
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