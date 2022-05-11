"Війна затягується": у Міноборони попередили, що під час зіткнень з Росією будуть паузи

У війні Росії проти України на деяких ділянках бойових дій будуть паузи.
В Україні війна, яку розпочала РФ, триває понад 2 місяці, а це означає, що вона затягується.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю "LB".
"Якщо війна затягується, а два місяці - це вже затягується, то технологічні паузи потрібні насправді всім військам, тому що війська не можуть нескінченно в одному режимі, якщо про нього ми говоримо, наступати", - пояснила Маляр.
Вона зауважила, що не варто розцінювати паузи як якусь можливість. Вони будуть використовуватися, наприклад, для перегрупування чи завезення інших військ.
"Тому ці паузи, безумовно, будуть. Але це ж не пауза по всій лінії фронту, це відбувається фрагментарно, тобто десь відбувається перегрупування, десь заводяться інші війська, які знаходяться в активній фазі, в активних боях. І, власне, зараз вони цим займаються. Тому розраховувати, що буде пауза, і це якось можна використати, - ні, мабуть", - додала Маляр.
Нагадаємо, Маляр розповіла про побут російських окупантів у Чернігівській області.
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