"Війна затягується": у Міноборони попередили, що під час зіткнень з Росією будуть паузи

"Війна затягується": у Міноборони попередили, що під час зіткнень з Росією будуть паузи

У війні Росії проти України на деяких ділянках бойових дій будуть паузи.

В Україні війна, яку розпочала РФ, триває понад 2 місяці, а це означає, що вона затягується.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю "LB".

"Якщо війна затягується, а два місяці - це вже затягується, то технологічні паузи потрібні насправді всім військам, тому що війська не можуть нескінченно в одному режимі, якщо про нього ми говоримо, наступати", - пояснила Маляр.

Вона зауважила, що не варто розцінювати паузи як якусь можливість. Вони будуть використовуватися, наприклад, для перегрупування чи завезення інших військ.

"Тому ці паузи, безумовно, будуть. Але це ж не пауза по всій лінії фронту, це відбувається фрагментарно, тобто десь відбувається перегрупування, десь заводяться інші війська, які знаходяться в активній фазі, в активних боях. І, власне, зараз вони цим займаються. Тому розраховувати, що буде пауза, і це якось можна використати, - ні, мабуть", - додала Маляр.

Нагадаємо, Маляр розповіла про побут російських окупантів у Чернігівській області.

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