"Війна змінилася": Данілов заінтригував заявою про український військово-промисловий комплекс

Український ВПК трансформувався, запустивши ракетну програму й нарощуючи виробництво сучасних видів озброєння та засобів ураження для перемоги у війні.

Український військово-промисловий комплекс за останній час зазнав змін. Тепер працює ракетна програма, виробляються інші види озброєння й засобів ураження.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв‘ю "Укрінформу".

"Зараз у розвитку нашого військово-промислового комплексу велику роль відіграють приватні компанії, а також компанії, які належать державі. Сьогодні це вже інший ВПК, ніж у минулому", – сказав Данілов.

Він також розповів, що зараз в Україні реалізується ракетна програма.

"Ракетна програма рухається. Звичайно, ми б хотіли, щоб це відбулося дуже-дуже швидко, але це технологічно складні речі, які потребують часу і зусиль", – додав секретар РНБО.

Окрім того, за його словами, в Україні виробляються інші види озброєння й засобів ураження.

"Війна змінилася. Та війна, яка була станом на 24 лютого 2022 року, і та війна, яка є зараз, – це дещо різні війни. Сьогодні технології дуже швидко йдуть уперед. Хто опанує нові технології, той виграє. І це обов'язково буде Україна", – резюмував Данілов.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що Польща виділила кредит на спільне виробництво зброї з Україною.

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