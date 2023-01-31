"Війни можна було б уникнути": Джонсон дорікнув країнам Заходу за недостатню сміливість у підтримці України 

Джонсон зауважив, що тепер НАТО є чому повчитися в українців.

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував країни Заходу за нерішучість у питанні підтримки вступу України до НАТО, що призвело до "найгіршої війни в Європі за останні 80 років".

Про це заявив колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у колонці для The Washington Post.

Експрем'єр висловив думку, що диктатор РФ Володимир Путін напав на Україну, тому що вважав, що країни Заходу "не дуже серйозно ставилися до захисту України". За словами Джонсона, повномасштабного вторгнення Росії можна було б уникнути, якби країни послідовно та сміливо вели б Україну до НАТО.

"Якби ми були достатньо сміливими і послідовними, аби привести Україну в НАТО – якби ми дійсно мали на увазі те, що говорили, – то цієї повної катастрофи можна було б уникнути", - пише Джонсон.

Джонсон заявив, що країни Заходу роками використовували дипломатичну двозначність на тему НАТО і України – "і це закінчилося повною катастрофою". Джонсон зауважив, що через це зараз триває "найгірша війна в Європі за останні 80 років".

"Ми роками розповідали українцям, що ми проводимо політику "відкритих дверей" в НАТО, і що вони мають право "обирати свою долю", і що Росія не повинна мати права вето. І увесь цей час ми недвозначно давали зрозуміти Москві, що Україна ніколи не вступить до Альянсу – бо дуже багато членів НАТО самі застосують своє право вето. Результат – найгірша війна в Європі за останні 80 років. Президент Росії Володимир Путін зруйнував незліченну кількість життів, домівок, надій і мрій", - пише він.

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Борис Джонсон додав, що підтримка членства в НАТО в Україні дуже висока і 83% українців вважають, що Україна має стати членом Альянсу. У цьому контексті він заявив, що "українці повинні отримати все необхідне, щоб закінчити цю війну якомога швидше", адже зараз "не НАТО могло б навчати українців, як вести війну – насправді, є багато того, чого вони (українці) могли б навчити нас".

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна здолавши російську агресію, стане членом НАТО на докорінно інших умовах, аніж це могло статися між 2008 і 2022 роками, коли державі відмовляли у вступі через залякування Кремля.

Як заявляв генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україну необхідно забезпечити необхідним озброєнням, зокрема важкою технікою, щоб країна перемогла у розв'язаній Кремлем війні. За його словами, в інтересах НАТО гарантувати перемогу України, адже якщо диктатору Володимиру Путіну все зійде з рук, то інші авторитарні режими будуть використовувати силу для досягнення своїх цілей.

Своєю чергою колишній командувач НАТО в Європі Уеслі Кларк закликав США і західних партнерів України серйозніше поставитися до надання військової допомоги Києву для протистояння агресії РФ.

Раніше зампостпреда РФ при ОБСЄ Максим Буякевич після рішення Заходу про постачання Україні важкого озброєння заявив, що США та НАТО підійшли до "дуже небезпечної межі". Він погрожує "повномасштабним військовим конфліктом в Європі".

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