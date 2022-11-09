"Війни не будуть вирішені інфантильною логікою зброї": Папа Римський здивував новою одіозною заявою щодо України

Папа Римський, після того, як казав про “російський гуманізим”, не перестав дивувати цивілізований світ одіозними заявами.

Папа Римський Франциск під час загальної аудієнції звернувся до вірян і заявив, що війну Росії проти України "не можна вирішити за допомогою інфантильної логіки зброї".

Про це пише видання Nova. News.

Понтифік закликав українську і російську сторони “вибрати шлях зустрічі”.

“Я думаю про божевільну війну, жертвою якої стала змучена Україна, і про багато інших конфліктів, які ніколи не будуть вирішені інфантильною логікою зброї, а лише м’якою силою діалогу”, - сказав Папа Римський.

Під час нещодавньої поїздки до Бахрейну Пантифік знову наголосив на необхідності практики вітання та діалогу.

Що відомо про заяви Папи Римського

Кілька днів тому Папа Римський сказав, що росіяни - “великий народ”, що він впевнений у їхньому “гуманізмі”. Також він згадав Достоєвського, який начебто “надихає християн до осмислення християнства”.

На це відразу відреагували посли України у Ватікані та США, критикуючи вислови Понтифіка. Згодом Папі Римському передали осколок російської міни, яка зруйнувала храм в Ірпені.

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