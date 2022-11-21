"Війни схожі на своїх господарів": Невзоров пояснив, чому Путін влаштовує масовані атаки України

Ексдепутат Держдуми, російський публіцист та блогер Олександр Невзоров пояснив, чому Путін влаштовує масовані бомбардування України.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Війни схожі на своїх господарів, як собаки схожі на своїх власників. І війна за всієї огидності цієї події теж буває благородною і дзвінко гарною, коли противники демонструють дивовижну великодушність, дивовижне розуміння болю один одного. Я вже не говорю про Освальда Бельке, німецького пілота часів Першої світової війни, не говорю про кондотьєрів Італії, знаменитого Еторрі Ф'єрамоска, який прославився немислимою великодушністю до супротивника. Були римські приклади. Але путінська війна – така ж боягузлива і підла, така ж безглузда, як і господар цієї війни. Це зліпок із його сутності. І ми бачимо, що, наприклад, бомбардування (ред. - 17 листопада) – це вже не війна. Це пролонгація персональної агонії Путіна. Це просто бажання ще кілька днів, ще кілька годин царювати", - вважає Невзоров.

Він додає, що такими атаками Путін знищує репутацію всієї РФ.

"Тому що тактично, стратегічно це не тільки безглуздо, це ще один спосіб і так неймовірно згуртований, неймовірно відважний, неймовірно готовий до будь-яких випробувань український народ об'єднати, згуртувати і загалом позбавити будь-якої жалості до супротивника і поваги до Росії. Зрозуміло, що зараз Путін уже не свою репутацію марить. Залишилися лише звані залишки, жалюгідні крихти, огризки репутації Росії. І він цю репутацію теж добиває, демонструючи, що це є країна-бандит, країна-терорист", - наголошує російський блогер.

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Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що мета російських масованих атак - залишити Україну в блекауті, щоб схилити Зеленського до переговорів і тимчасового так званого перемир'я, аби використати час для перегрупування і нового нападу.

Водночас українська розвідка попередила, що росіяни найближчим часом планують провести низку терактів на об'єктах критичної інфраструктури на території Білорусі, зокрема, на тамтешні АЕС. Традиційно окупанти відповідальність за теракти планують перекласти на громадян країн НАТО та України, які начебто будуть "переодягнені у білоруську військову форму".

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